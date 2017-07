Justizpalastbrand jährt sich zum 90. Mal

Heute jährt sich der Justizpalastbrand zum 90. Mal. Damals starben 84 Demonstranten und fünf Polizisten, mehr als 1.000 Menschen wurden verletzt. Vor dem Justizpalast findet heute eine Gedenkveranstaltung statt.

Auslöser für die Demonstrationen am 15. Juli 1927 war das Schattendorfer Urteil. In dem Prozess waren drei rechte Frontkämpfer angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen im Jänner 1927 während Zusammenstößen zwischen den Frontkämpfern und Anhängern des sozialdemokratischen Schutzbunds im burgenländischen Schattendorf den kroatischen Kriegsinvaliden Matthias Csmarits und ein unbeteiligtes Kind, Josef Grössing, erschossen zu haben.

An der Veranstaltung ab 14.00 Uhr vor dem Justizpalast am Schmerlingplatz werden der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer und der frühere Nationalratspräsident Andreas Khol teilnehmen.

Die Männer wurden freigesprochen und die Arbeiterschaft begehrte gegen das von der sozialdemokratischen Seite als „Schandurteil“ empfundene Urteil auf. Der Prozess war am 14. Juli 1927 zu Ende gegangen, die Nachrichten vom Urteil verbreitete sich schnell in den Wiener Arbeiterbezirken. Noch in der Nacht planten Betriebe, in denen es Nachtschichten gab, Demonstrationen.

Die Arbeiter-Zeitung titelte am 15. Juli: „Die Arbeitermörder freigesprochen. Der Bluttag von Schattendorf ungesühnt“. Der Artikel heizte die Stimmung auf. Am gleichen Tag kam es zu einem Streik, der damit begann, dass Arbeiterinnen und Arbeiter der E-Werke die Elektrizität der Straßenbahnen abschalteten, wodurch der öffentliche Verkehr lahmgelegt wurde. In zahlreichen Betrieben kam es zu Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen.

Polizei befahl Reiterattacken gegen Demonstranten

Tausende Menschen marschierten ins Stadtzentrum. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der E-Werke erreichten gemeinsam mit Arbeitern aus Hernals als Erste den Ring. „Eben dieser Hernalser Zug war es, der das erste Mal mit der Polizei, und zwar bei der Universität zusammenstieß“, heißt es in einer Diplomarbeit. Die Menge versuchte die Universität zu stürmen, was aber misslang.

Als Nächstes zogen die Demonstrantinnen und Demonstranten in Richtung Parlamentsgebäude. Dort unternahm die Polizei eine Reiterattacke. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wichen auf umliegende Parks auf und bewaffneten sich etwa mit Holzlatten. Nach weiteren Reiterattacken wichen sie auf den Schmerlingplatz zurück, wo sie die Wachleute des Justizpalastes mit Steinen bewarfen. Die Wachleute mussten sich in das Gebäude zurückziehen. Gegen die Reiter wurden Barrikaden errichtet.

Redaktionen und Wachstube wurden angezündet

Mittlerweile wurde der Republikanische Schutzbund von der Parteiführung eingesetzt um die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Die Mitglieder schlossen sich jedoch teilweise selbst den Demonstrationen an.

Inzwischen wurden die Wachstube Lichtenfelsgasse und die Redaktion der „Reichspost“ angezündet und die Redaktion der „Wiener Neuesten Nachrichten“ verwüstet. In der Lichtenfelsgasse, wo eine Schlacht zwischen den Demonstranten und der Polizei entbrannt war, gab es die ersten Todesopfer.

„Der Justizpalast brennt“

Als Symbol für die Klassenjustiz geriet der Justizpalast schnell in den Fokus der Demonstrantinnen und Demonstranten. Gegen Mittag drangen die Ersten in den Justizpalast ein. Möbel und Akten wurden aus dem Fenster geworfen und in Brand gesetzt. Um 12.28 Uhr erreichte die Alarmmeldung die Feuerwehr: „Der Justizpalast brennt“.

Mitglieder der Parteiführung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, darunter Bürgermeister Karl Seitz und Julius Deutsch intervenierten mit unterschiedlichem Erfolg, damit die Menge die Feuerwehr durchließ. Nichtsdestotrotz sabotierte die aufgebrachte Menge die Arbeit der Feuerwehr.

Polizeipräsident gab Schießbefehl

Um 14.30 Uhr gab der Wiener Polizeipräsident Johann Schober, der die Polizisten mit Militärwaffen ausgerüstet hatte, den Schießbefehl zu schießen. Daraufhin begannen die Demonstranten in die Vorstädte zurückzuweichen. Insgesamt 84 von ihnen starben. Fünf Polizisten wurden getötet, mehr als 1.000 Menschen verletzt.

Mittlerweile hatte sich das Feuer im Justizpalast auf alle Stockwerke ausgebreitet. Es konnte erst gegen zwei Uhr morgens unter Kontrolle gebracht werden. Von der Parteiführung der SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei) wurden als Reaktion auf die Polizeigewalt ein Generalstreik und ein Verkehrsstreik ausgerufen, die zwar befolgt wurden, jedoch ohne Folgen blieben.

Zentrales Ereignis in der Republik

Der Justizpalastbrand war ein zentrales Ereignis in der Ersten Republik und läutete den Anfang von ihrem Ende ein: „Vom Justizpalastbrand am 15. Juli 1927 führt eine direkte Linie zum Bürgerkrieg im Februar 1934 und weiter zum März 1938. Dieser Tag markiert einen Wendepunkt am Weg von der Demokratie zu einem autoritären Regime“, resümierte der Historiker Gerhard Jagschitz in einer ORF-Dokumentation zum Justizpalastbrand.

