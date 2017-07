Premiere für Roland-Kaiser-Musical

„Joana“, „Dich zu lieben“ und „Santa Maria“ - diese Hits von Roland Kaiser gibt es derzeit im MuseumsQuartier zu hören. Das neue Musical „Santa Maria“ mit Gregor Glanz, Patricia Nessy und Alfons Haider feierte am Freitag Premiere.

Roland Kaisers Hits besetzen nach wie vor die Playlists von Apres-Ski-Hütten und Ballermann-Bars. Deswegen wurde das Erfolgsrezept von Musicals wie „Mamma Mia“ (ABBA) oder „We Will Rock You“ (Queen) für „Santa Maria“ umgesetzt und eine geballte Ladung Kaiser in den Konzertsaal verfrachtet.

ORF

„Träumen Sie nicht davon“

„Insel wie aus Träumen geboren“ - so lautet der Untertitel des Stücks. Fünf Freunde treffen einander nach 20 Jahren in Erinnerung an alte Zeiten auf der Insel Santa Maria wieder, die Insel entpuppt sich für die Gruppe jedoch nicht als die erwartete Urlaubsidylle. Alfons Haider gibt den ewigen Junggesellen Ilja, der „gerne flirtet, allerdings so plump, dass er stets eine Abfuhr kassiert“.

Gemeinsam mit seinem Freund Thomas (Gregor Glanz) und dessen vernachlässigter Frau Charlotte (Patricia Nessy) reist er auf die Insel. Dort lernt Charlotte den Piloten Harry kennen, mit dem sie ihren Mann eifersüchtig machen will. Noch vor Ort: Joana, die verlorene Liebe von Ilja. Für Alfons Haider war es immer schon ein Wunsch, hat er zumindest Kaiser erzählt: „Ich träume immer davon in einem Stück dieses Lied zu singen - da hat er mich angeschaut und gesagt: Träumen Sie nicht davon.“

ORF

Schwierige Aufgabe für Jungkünstler

Neben den Hauptdarstellern treten acht junge Künstler aus Wiens Musicalschulen auf. Auffallen ist da nicht leicht, sagt Regisseur Ferdinando Chefalo: „Ich habe gesagt, Jungs, Mädels - aufpassen. Die ‚Kasperl, die schon so viele Jahre gespielt haben‘ werden davonreiten. Ich merke sie wachsen mit der Aufgabe.“

