Fünfjähriger erlitt bei Unfall Knochenbrüche

Ein fünfjähriger Bub hat am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Favoriten mehrere Knochenbrüche erlitten, als er beim Überqueren einer Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden ist. In Simmering wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Fünfjährige rannte am Sonntagmittag dem Lenker des Pkw zufolge plötzlich auf die Fahrbahn der Quellenstraße. Der Mann gab an, sofort gebremst zu haben, den Zusammenprall konnte er jedoch nicht mehr verhindern.

Der Bub wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer verlief negativ. Die Mutter, die Zeugin des Unfalls wurde, konnte bisher nicht zum Unfallhergang befragt werden, da sie einen Schock erlitten hatte.

Motorradfahrer fuhr auf Pkw auf

Am Sonntagabend wurde in Simmering ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei fuhr er gegen 19.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in der Leberstraße auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere Verletzungen in Form von Prellungen und Frakturen. Der 27-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.