Pfandkaffeebecher in Wien denkbar

Statt Wegwerfbecher sollen in Berlin demnächst Pfandkaffeebecher für weniger Müll sorgen. Das wäre laut Kaffeehausbesitzer-Klub auch in Wien vorstellbar. Geschätzt 200.000 Kaffeebecher landen in Wien täglich im Müll.

Eine Melange zum Mitnehmen im Kaffeehaus kaufen und den Mehrwegbecher am nächsten Tag auf der Tankstelle wieder zurück geben. Das ist die Idee hinter dem gemeinsamen Pfandkaffeebecher in der ganzen Stadt. Bäckervertreter Josef Schrott sagt zur Berliner Idee: „Ich bin grundsätzlich offen für solche Systeme. Nur habe ich Bedenken was die Hygiene angeht. Wenn das ordentlich gelöst ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen.“

Kaffeehausbesitzer offen für Pfandbecher

Über 2.000 Kaffeehäuser und 6.000 Gastrobetriebe gibt es in Wien. Der Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer wäre für ein einheitliches Pfandsystem offen. Jedoch solle davor eine Umfrage unter den Mitgliedern gemacht werden. Vom Büro der Umweltstadträtin Ulli Sima heißt es, Gespräche über Mehrwegkaffeebecher in Wien gibt es - aber noch kein konkretes Projekt.

Ketten belohnen eigenen Becher

Wer in Berlin seinen eigenen Kaffeebecher mitbringt und auffüllen lässt, bekommt 20 Cent Rabatt auf seinen Kaffee. In Wien ist das bereits bei Starbucks und Ströck so. Bei der amerikanischen Kette gibt es 50 Cent Rabatt am Kaffee im eigens mitgebrachten Becher. Bei Ströck bekommt man sein Heißgetränk im eigenen Becher zumindest um 10 Cent billiger. McDonalds gibt keinen Rabatt, findet ein gemeinsam organisiertes Pfandsystem aber spannend.

