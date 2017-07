Bande stiehlt zumindest 50 Autos

Die Polizei hat eine seit April laufende Serie von Autodiebstählen geklärt. Zumindest 50 Autos überwiegend der Marken Audi, BMW und Mazda wurden gestohlen. Nun hat die Polizei vier Verdächtige auf frischer Tat ertappt.

Es waren aufwendige Ermittlungen, die im April ihren Anfang nahmen. In Wien verzeichneten die Behörden auffallend viele Diebstähle bestimmter Fahrzeugtypen. Die SOKO KFZ des Bundeskriminalamts, die Polizeiinspektion Nickelsdorf, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität und das Landeskriminalamt Wien sowie kroatischen und serbischen Behörden begannen mit ihrer Arbeit. Zunächst wurden zwei Verdächtige ausgeforscht.

Polizei

Vier Verdächtige in Haft

Beamte observierten die Verdächtigen, es gelang noch zwei Verdächtige auszuforschen. Außerdem wurden sie auf eine Wohnung in Margareten aufmerksam. Alle vier Männer brachen am 13. Juli zu einer Tiefgarage in Meidling auf. Zwei von ihnen fuhren dann mit gestohlenen Autos aus der Garage, die Komplizen nahmen öffentliche Verkehrsmittel.

Zeitgleich nahmen Polizisten alle vier Verdächtigen fest. Die Männer im Alter zwischen 34 und 46 Jahren befinden sich nun in Haft. Bei einer Hausdurchsuchung in Margareten stellten die Beamten eine Vielzahl von Beweismitteln sicher, darunter Computer, Drucker und Fahrzeugschlüssel. Zwei gestohlene Fahrzeuge konnten sichergestellt und an die Eigentümer ausgefolgt werden.

Überwiegend in vier Bezirken unterwegs

Laut bisherigem Ermittlungstand können dieser Tätergruppe mindestens 50 KFZ-Diebstähle in Wien nachgewiesen werden. Die Bande stahl die meisten Autos aus Tiefgaragen in den Bezirken Meidling, Ottakring, Döbling und Floridsdorf.