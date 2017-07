Gratis Baden am Höhepunkt der Hitzewelle

Der Höhepunkt der Hitzewelle ist erreicht. Viele Wiener suchen Abkühlung, etwa durch einen Sprung ins kühle Nass. Neben den zahlreichen Badeanstalten in Wien, kann man in Wien auch gratis Baden, zum Beispiel in der Lobau.

Einige Plätze sind in der Lobau zwar aus Rücksicht auf das sensible Ökosystem der Tier- und Pflanzenwelt vorbehalten, jedoch ist in der Dechant- und Panozzalacke, dem Donau-Oder-Kanal Becken II und III und in der Stadlerfurt das Baden erlaubt. Zahlen muss man dafür nicht.

Badebereiche für alle Geschmäcker

Erreichbarkeit: Dechantlacke : U2 Donaustadtbrücke – weiter mit 92B bis Raffineriestraße/Biberhaufenweg, von dort ca. 15 Minuten Fußweg.

: U2 Donaustadtbrücke – weiter mit 92B bis Raffineriestraße/Biberhaufenweg, von dort ca. 15 Minuten Fußweg. Panozzalacke : U2 Donaustadtbrücke – weiter mit 92B bis Panozzalacke, von dort ca. 5 Minuten Fußweg.

: U2 Donaustadtbrücke – weiter mit 92B bis Panozzalacke, von dort ca. 5 Minuten Fußweg. Donau-Oder-Kanal : Ab Großenzersdorf, bis zum Ende der Lobaustraße. Kanal Becken II: zehn Minuten Fußmarsch Richtung Süden, Kanal Becken III: fünf Minuten Richtung Osten.

: Ab Großenzersdorf, bis zum Ende der Lobaustraße. Kanal Becken II: zehn Minuten Fußmarsch Richtung Süden, Kanal Becken III: fünf Minuten Richtung Osten. Stadlerfurt: Ab Groß-Enzersdorf, entlang der Badgasse

Für Kinder ist die Panazzolacke besonders gut geeignet. Sie ist nicht besonders tief und es gibt eine weitläufige Spiel- und Liegewiese. Mit dem „Knusperhäuschen“ ist auch ein Imbissstand vorhanden. Mitten im Auwald befindet sich die Dechantlacke. Das Gewässer mit seiner kleinen Insel wird besonders gerne von FKK-Anhängern besucht.

Der Donau-Oder-Kanal ist besonders wegen seines klaren Wassers beliebt. Er hat insgesamt vier Abschnitte, die Kanalbecken II und III sind zum Baden freigegeben. Der Donau-Oder-Kanal II ist von Auwald umgegeben, am Nordende gibt es eine Liegewiese. Der Donau-Oder-Kanal III ist zwar von Kleingärten umgeben, jedoch im Süden für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Stadlerfurt ist am Rande der Lobau und lädt mit einer Naturwiese mit Schotterufer zum Baden ein.

MA49/Houdek

Die beliebtesten Gratisbadeplätze

In Wien gibt es zahlreiche weitere Gratisbadeplätze. Die Neue Liegewiese am Arbeiterstrandbad an der Alten Donau wurde laut einer Umfrage des Netzwerks „FragNebenan“ zum beliebtesten Gratisbadeplatz 2016 gewählt. Ebenfalls unter die TopTen schafften es: der Badeteich Hirschstetten, der Ziegelteich Wienerberg, das Kaiserwasser, die Romawiese, die Dechantlacke, die Donau-Oder-Kanal-Becken II und III, das Mühlwasser, der Badeteich Seestadt Aspern und die Lagerwiese Rehlacke (Alte Donau). Mehr dazu in Arbeiterstrandbad beliebtester Gratis-Badeplatz.

Die Wasserqualität wird in den Wiener Gewässern regelmäßig kontrolliert, mehr dazu in Naturbadeplätze so sauber wie Bergseen. Auch in den Naturgewässern wird an elf Messstellen einmal vor und zweimal während der Badesaison Wasser entnommen und untersucht.

