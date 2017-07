Erster easyJet-Flieger mit „OE“-Kennung

Das erste easyJet-Europe-Flugzeug mit dem österreichischen Hoheitszeichen „OE-IVA“ ist unterwegs. Die Maschine wird um 10.35 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat erwartet. Die britische Billigfluglinie hat ja in Wien einen neuen Standort.

Die Behörden erteilten alle notwendigen Genehmigungen: das Air Operator Certificate (AOC) der Austro Control sowie die Betriebsbewilligung vom österreichischen Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Die neue „easyJet Europe“ ist damit ab sofort in Betrieb. Die Ummeldung der rund 110 Flugzeuge, die für den EU-Betrieb abgestellt werden, wird auf die neue Steuerungsfirma easyJet Europe im Lauf der kommenden zwei Winter erfolgen, hieß es - jedenfalls aber vor dem Brexit.

Mit dem Standbein in Wien rüstet sich die britische Airline für den Austritt Großbritanniens aus der EU. EasyJet wird eine so genannte „paneuropäische“ Airlinegruppe mit drei Fluggesellschaften: In Großbritannien, Österreich und der Schweiz - mehr dazu in Brexit: EasyJet verlagert Standort nach Wien.Von ei

Operative Aufsicht und Finanzkontrolle in Wien

easyJet Europe hat seinen Sitz in Wien und easyJet Europe‘s Management ist für die gesamte operative Aufsicht und finanzielle Kontrolle des Unternehmens verantwortlich. Thomas Haagensen, bis jetzt Country Director von Deutschland, Österreich und der Schweiz, wurde zum neuen Managing Director von easyJet Europe ernannt. Mit der neuen Airline soll sichergestellt werden, dass easyJet auch nach Großbritanniens Austritt aus der EU überall in Europa und innerhalb von europäischen Staaten fliegen kann.

Außerdem will die Airline sich auch weiter für ein Flugabkommen zwischen Großbritannien und der EU einsetzen, um auch künftig zwischen der EU und Großbritannien fliegen zu können.

Leichtfried: „Großer Tag für Österreich“

Von einem großen Tag für den Standort Österreich sprach Verkehrsminister Jörg leichtfried (SPÖ): „Wir haben ein internationales Top-Unternehmen nach Wien geholt.“ Man habe sich gegen 26 andere EU-Länder durchgesetzt. Damit werde die Wirtschaft gestärkt und neue Arbeitsplätze in Österreich geschaffen.

Die Luftfahrtbranche erwirtschaftet in Österreich laut Verkehrsministerium jährlich vier Milliarde Euro und sichert über 70.000 Arbeitsplätze. Größter Arbeitsplatz ist der Flughafen Wien mit rund 20.000 Beschäftigten. Auf österreichischen Flughäfen wurden 2016 insgesamt 27,6 Millionen Passagiere abgefertigt.

Gesellschaft sitzt in London

easyJet ist somit eine paneuropäische Airline-Gruppe mit drei Fluggesellschaften in Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Alle drei werden Tochtergesellschaften von easyJet plc sein, das seinerseits in EU-Eigentum und unter EU-Kontrolle steht. easyJet plc ist an der Londoner Börse notiert und hat seinen Sitz in Großbritannien.

Die Gesellschaft ist in Österreich seit elf Jahren aktiv und brachte allein im Jahr 2017 bereits über eine Million Passagiere ans Ziel. 2016 konnte easyJet die Anzahl der jährlichen Passagiere, die aus oder nach Österreich flogen, um 60 Prozent steigern.

Links: