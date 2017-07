Japanerin singt Wienerlieder

Einen ungewöhnlichen Auftritt gibt es heute im Zuge der Heurigenmesse: Die Koloratursopranistin Manami Okazaki wird klassische Wienerlieder interpretieren. Die Sängerin stammt aus Japan, das Wienerlied hat sie dennoch lieb gewonnen.

„Die Wienerlieder liegen mir am Herzen seit ich in Wien bin. Ich war immer sehr begeistert von dieser Musik. Ich bin zwar Japanerin, aber die Wiener Musik möchte ich trotzdem beherrschen und in der ganzen Welt verbreiten“, so Okazaki. Ihr liebstes Wienerlied ist „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ - das wird sie bei ihrem Auftritt jedenfalls singen. Außerdem bekommt das Publikum einen kleinen Einblick in die japanische Kunst, die Sopranistin wird auch Lieder aus ihrer Heimat zum Besten geben.

Manami Okazaki singt „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“

Manfred Sebek

Okazaki studierte in Gesang an der Kunitachi-Musikhochschule in Tokay, danach setzte sie ihr Musikstudium in Wien fort. 2015 war sie Finalistin im Wiener Nico-Dostal-Gesangswettbewerb. Neben Wienerliedern singt die Koloratursopranistin auch gerne Operetten und Opernarien.

Heurigenmesse Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr

„Zum Berger“, Himmelstraße 19

1190 Wien

www.zumberger.wien/

Am Klavier begleitet wird sie am Sonntag von Fritz Brucker, Chormeister des Schubertbunds. Schubert und das Wienerlied seien nämlich gar nicht so weit auseinander: „Ein wesentlicher Kompositionsblock bei Franz Schubert sind seine Walzer, Tänze und Märsche - das schlägt sofort eine Brücke zum Wienerlied, weil das unglaublich verwandt ist. Ich habe eigentlich durch die Beschäftigung mit den Walzern von Schubert zum Wienelied gefunden“, so Brucker. Mit dabei an der Kontragitarre ist auch Hans Singer.

