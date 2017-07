Köpfler in seichtes Wasser: Schwerer Badeunfall

Ein 26-Jähriger hat sich am Sonntag auf der Donauinsel in Floridsdorf nach einem Kopfsprung in zu seichtes Wasser schwer an der Wirbelsäule verletzt. Der Mann war auf Höhe der Brigittenauer Brücke ins Wasser gesprungen.

Freunde hielten den Verunglückten über Wasser und zogen ihn Richtung Ufer, eine Passantin wählte den Notruf. Die Sanitäter bargen den 26-Jährigen mittels Spineboard aus dem Wasser und versorgten ihn notfallmedizinisch. Aufgrund seiner Verletzungen an der Halswirbelsäule wurde der Patient am Spineboard fixiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.