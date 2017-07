Sommerkino im Schloss Neugebäude vor Aus?

Das Sommerkino im Schloss Neugebäude könnte demnächst der Vergangenheit angehören. Die derzeitige Betreiberin des Simmeringer Open-Air-Kinos hört mit Saisonende auf. Ob es unter neuer Führung weitergeht, ist noch offen.

Noch-Betreiberin Angela Kascha begründet die Entscheidung gegenüber „Die Presse“ mit monetären Aspekten. Seit diesem Jahr bekomme man keine finanzielle Unterstützung mehr, wird sie im Bericht zitiert. Außerdem gebe es nur noch einen Ein-Jahres-Vertrag mit dem Kulturverein Simmering, der das Schloss vermietet.

Schloss Neugebäude

Das mache langfristige Planungen und Investitionen „praktisch unmöglich“. Die Organisatorin will nun das gesamte Kino-Equipment verkaufen. Ob der neue Besitzer die Freiluft-Veranstaltung weiterführt, könne man noch nicht sagen, so Kascha.

Täglich bis zu 250 Besucher

Die Veranstalterin richtet seit 2007 das Sommerkino im Schloss aus. Bis zu 250 Besucher zählt man täglich. Am heurigen und womöglich dauerhaft letzten Spieltag, dem 3. September, steht passenderweise der Streifen „Abgang mit Stil“ unter der Regie von „Scrubs“-Star Zach Braff am Programm.

Schon in der diesjährigen Saison haben Freiluft-Cineasten auf eine große Kinoschiene verzichten müssen. Das „Kino unter Sternen“ am Karlsplatz fiel heuer aus. Hier hatten die Veranstalter im Vorfeld Änderungen der Fördermodalitäten beklagt, was zeitgerechtes Planen unmöglich gemacht habe. Ein Comeback 2018 sei aber nicht ausgeschlossen, wurde damals betont - mehr dazu in Heuer kein „Kino unter Sternen“.

Links: