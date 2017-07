15-Jähriger wollte mit gestohlenem Auto flüchten

Gleich zweimal hat ein 15-Jähriger am Donnerstag in Wien-Währing versucht, mit einem gestohlenen Auto vor der Polizei zu flüchten. Der Bursch war erst am Montag aus dem Gefängnis entlassen worden.

Auf den weißen, in der Hockegasse abgestellten Pkw waren gegen 17.30 Uhr Beamte der Parkraumüberwachung der Polizei aufmerksam geworden, denn das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet. Die Beamten beobachteten, wie zwei Jugendliche mit dem Auto wegfahren wollten und versuchten daraufhin, den Wagen zu stoppen. Der 15-jährige Lenker leistete zunächst Widerstand, konnte aber kurz darauf noch in der Hockegasse angehalten werden.

LPD Wien

Der Beifahrer, ein 17-jähriger Bulgare, stieg aus und ließ sich festnehmen. Der 15-Jährige startete jedoch einen weiteren Fluchtversuch und fuhr plötzlich noch einmal los. Dabei wurde ein Beamter leicht am Knie verletzt. Weit kam der Syrer aber nicht, er wurde in der Bastiengasse festgenommen.

Mehrmonatige Haftstrafe wegen Diebstahls

Im Rahmen der Vernehmung bestritt der auf freiem Fuß angezeigte Beifahrer die Beteiligung am Diebstahl des Autos. Der 15-Jährige zeigte sich hingegen geständig. Der Bursch war erst am Montag aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er einige Monate wegen Diebstahls saß, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Er wurde der Justizbehörde übergeben, wo nun über die Verhängung der Untersuchungshaft entschieden wird.