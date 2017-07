Krankentransporte: Runder Tisch zur Krise

Am frühen Nachmittag findet heute der angekündigte runde Tisch zur Krise einiger Wiener Rettungsorganisationen statt. Bei dem Treffen soll besprochen werden, welche Sofortmaßnahmen ergriffen werden können, um die Lage zu entschärfen.

Der Termin findet in den Räumlichkeiten des Fonds Soziales Wien (FSW) statt und ist für zwei Stunden anberaumt. In einer großen Runde soll dabei die aktuelle Lage besprochen werden. Mit Ergebnissen wird am Montag noch nicht gerechnet. Vielmehr sollen alle Beteiligten die jeweilige Situation schildern.

Neben FSW-Chef Peter Hacker, dem Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) die Projektleitung zur Reform des Rettungs- und Krankentransportwesens übertragen hat, werden der Chef der Wiener Rettung, Rainer Gottwald, sowie ein Vertreter der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) teilnehmen. Eingeladen wurden außerdem Helmut Gruber, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, sowie die Geschäftsführer der Blaulichtorganisationen.

APA/Georg Hochmuth

Sanitäter streikbereit

Die Wiener Blaulichtorganisationen stehen unter Spardruck, da die WGKK in den vergangenen Jahren vermehrt günstigere Fahrtendienste mit dem Transport von Patienten beauftragt hat. Beim Wiener Roten Kreuz wurden etwa 35 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet - mehr dazu in Rotes Kreuz: 35 Sanitäter vor Kündigung.

Rund 450 Sanitäter der vier großen Rettungsorganisationen Rotes Kreuz, Samariterbund, Grünes Kreuz und Johanniter stimmten vergangene Woche für Protestmaßnahmen in ganz Wien. Sie wollen sich nicht damit abfinden, dass gespart werden soll. Die Rettungsdienste fürchten in einem offenen Brief nicht nur um ihre Sanitäter, sondern auch die Qualität der Patientenversorgung - mehr dazu in Krankentransporte: Sanitäter streikbereit.

Stadt will Reform

Die Stadt kündigte an, das Rettungs- und Krankentransportwesen mittelfristig reformieren zu wollen. Zu diesem Zweck seien bereits zwei Arbeitsgruppen eingerichtet worden, so Hacker vom FSW. An der ersten, die sich mit den medizinischen Anforderungen an die Transportdienste beschäftige, nehmen die Chefärztin des FSW, der Chefarzt der Rettung sowie Vertreter der WGKK, des KAV und Ärzte verschiedener Krankenhäuser teil. Ein Ergebnis soll im frühen Herbst vorliegen.

In weitere Folge werde man sich damit auseinandersetzen, ob für die Neuorganisation eine Gesetzesänderung notwendig ist. „Es könnte sein, dass sich das Bild und die Aufgabe von Krankentransporten ändern werden in den nächsten Jahren“, sagte Hacker - mehr dazu in Krankentransporte: Stadt will Reform.

Privater Anbieter wehrt sich gegen Kritik

Erstmals meldete sich vergangene Woche auch einer der privaten Anbieter zu Wort und wehrte sich gegen die Vorwürfe: „Grundsätzlich verwahren wir uns gegen die seitens der Blaulichtorganisationen durch unterschiedliche Medien zuletzt erhobenen Vorwürfe der mangelnden Hygiene, Inkompetenz etc., weil diese nachweislich unrichtig sind“, so Eigentümer Thomas Haller in einem offenen Brief. Bei den Fahrzeugen kämen dieselben Reinigungsstandards zum Tragen, zudem würden die Mitarbeiter laufend geschult.