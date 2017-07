Lieferschwierigkeiten bei Speiseeis

Die Hitze macht in diesem Sommer auch den Eisherstellern zu schaffen. Bei einigen Sorten Speiseeis gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten und auch -ausfälle. Die Nachfrage sei deutlich höher als geplant, so die Hersteller.

„Leider kommt es weiterhin zu massiven Lieferausfällen bei vielen Eskimo-Eissorten. Wir bitten um Verständnis.“ Dieses Plakat hängt derzeit über den Eistruhen im Supermarkt. Man könne extreme Spitzen leider nicht immer voraussehen, erklärte Gunnar Widhalm, strategischer Leiter beim Eskimo-Mutterkonzern Unilever in Österreich. Schwierigkeiten gebe es bei Produkten wie Cornetto, das zu den meistverkauften Eisen in Österreich zähle.

APA/Helmut Fohringer

„Wenn man dann einen Juni hat, der so extrem schön war, wie wir ihn erleben durften, und auch einen so schönen anschließenden Juli, dann sind die Nachfragen das X-fache von dem, was jemals geplant worden ist“, sagte Widhalm im Ö1-Interview.

Eis schwierig zu lagern

Derzeit arbeite man auf Hochtouren daran, den Nachschub sicherzustellen, beschrieb Widhalm. Eiscreme könne man jedoch nicht so einfach lagern wie Getränke, die man einfach in ein Lager mit normalen Raumtemperaturen stellen könne. „Eis wird frisch von unseren Fabriken produziert, wir liefern für unser Eis frische Milch an.“

Auch beim Mitbewerber Nestlé, der die Marken Schöller Eis und Mövenpick vertreibt, kämpft man mit längeren Lieferzeiten. Auf einige Sorten müsse man derzeit zwei bis drei Tage warten, hieß es gegenüber Ö1. Schon vor zwei Jahren gab es Lieferschwierigkeiten bei Eskimo-Eis, damals waren dem Konzern im heißen August die Wassereis-Sorten Twinni und Jolly, ausgegangen. Heuer gebe es bei diesen Sorten noch keine Probleme, so Widhalm: „Aber die Maschinen, das muss man ganz ehrlich sagen, laufen auf Maximalkapazität.“

In den Sommermonaten Juni und Juli wird in den Supermärkten zehn Mal mehr Eis verkauft als in den Wintermonaten. Wer auf den Eissalon ausweichen will, sollte in Österreich leicht fündig werden: Kein anderes Land in Europa hat so viele Eissalons pro Einwohner wie Österreich.

Link: