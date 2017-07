Tödlicher Badeunfall im Wienerbergteich

Beim Wienerbergteich in Wien-Favoriten hat sich am Sonntagnachmittag ein tödlicher Badeunfall ereignet. Ein etwa 26 bis 30 Jahre alter Mann konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Der junge Mann wurde davor als vermisst gemeldet. Als die Feuerwehrtaucher gegen 15.15 Uhr am Unfallort eintrafen, konnten sie ihn in wenigen Minuten orten und bergen, sagte Sprecher Lukas Schauer. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und neun Tauchern an Ort und Stelle.

Rund 30 Minuten unter Wasser

Allerdings kam für den jungen Mann trotzdem jede Hilfe zu spät. Er sei etwa 30 Minuten lang unter Wasser gewesen, sagte Rettungssprecherin Claudia Gigler. Details über den Unfallhergang waren am Sonntagnachmittag noch nicht bekannt.