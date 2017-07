Fußball-EM: Public Viewing vor Rathaus

Das Interesse an Frauen-Fußball in Österreich ist nach dem Erfolgslauf des Nationalteams bei der EM in den Niederlanden auf einem Höhenflug. Die Stadt zeigt das Halbfinal-Spiel deswegen live auf dem Rathausplatz.

Auf dem Rathausplatz findet derzeit noch das Filmfestival statt. Die Leinwand ist jedoch nicht für die Projektion bei Tageslicht ausgelegt (Anstoß für das Halbfinale gegen Dänemark ist 18.00 Uhr), deswegen wird für das Spiel der Österreicherinnen gegen die Däninnen eigens eine 80 Quadratmeter große LED-Leinwand aufgebaut. Die Leinwand soll erst kurz vor Ankick aufgebaut und nach dem Ende auch schnell wieder beiseitegeschafft werden.

ORF

Ab 21.00 Uhr wird das Filmfestival auf dem Rathausplatz fortgesetzt mit der Aufzeichnung eines Konzert von Smetana und Dvorak. Der Umbau sollte sich selbst bei Verlängerung und Elfmeterschießen gut ausgehen, hieß es vom Veranstalter. Ob das Finale - mit oder ohne österreichische Beteiligung - übertragen wird, stehe noch nicht fest.

Mehr als eine Million TV-Zuseher

Über eine Million Zuseher sahen das Elfmeterschießen beim Sieg der Österreicherinnen gegen Spanien in ORFeins. In der zweiten Halbzeit sahen durchschnittlich 897.000 zu. Public Viewing war bisher aber kein großes Thema, man konnte die Spiele des Frauen-Nationalteams nur in einigen wenigen Lokalen wie dem WUK, dem GUGG, dem ega und dem Zweistern sehen - mehr dazu in Frauenfußball-EM: Public Viewing in Wien.

Doch seit das österreichische Nationalteam von Erfolg zu Erfolg eilt, wächst auch das Interesse der Zuseher. Immer mehr Lokale stellen Bildschirme und Leinwände auf, bereits das Viertelfinal-Spiel gegen Spanien war etwa auch in der Strandbar Herrmann zu sehen. Das Halbfinale zeigt man dort genauso wie etwa im „Sand in the city“ auf dem Heumarkt.

