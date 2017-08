App-Überwachung für den Bienenstock

Für fast alles gibt es schon eine App und jetzt auch für das Überwachen der eigenen Bienenstöcke. Die Anwendung soll die Hobbyimker laufend über Gewicht, Temperatur und Feuchtigkeit im Stock informieren.

Im Wabendesign kommt das Überwachungsgerät unter den Stock, es misst das Gewicht, die Temperatur und die Feuchtigkeit. Die Informationen zeichnet es auf und sendet sie an den Imker. Der kann sie dann auf dem Computer oder seinem Smartphone via App abrufen, erklärt Therese Fiala vom Entwickler „beeandme“: „Auf der rechten Seite kann der Imker dann immer die Detailzahlen aufrufen. Etwa das Gewicht der letzten acht Tage, da kann man genau erkennen, wann der Imker den Honig aus dem Bienenstock herausgeholt hat.“

Kosten derzeit von etwa 1.000 Euro

Die Idee zur Bienen-Überwachung ist aus dem eigenen Bedürfnis heraus entstanden, wie der montenegrinische Start-up-Gründer Alija Dervic erzählt: „In Montenegro hat der Opa meiner Freundin Bienenstöcke, die sind aber 200 Kilometer weit weg. Da hatte ich die Idee zu dem Monitoring. Jetzt kann er seine Bienen überwachen und beobachten, während er zu Hause sitzt.“

Derzeit kostet das Gerät im Start-up-Stadium etwa 1.000 Euro. Es ist noch im Aufbau und die Macher sammeln Erfahrung und viele Daten. Die Firma hat mittlerweile ihren Sitz in Wien - die Wirtschaftsagentur der Stadt hat ihr dabei geholfen Fuß zu fassen. Später einmal soll das Bienen-Monitoring mit Förderungen von bis zu 50 Prozent für 300 Euro zu haben sein.

Mikrofon als Frühwarnsystem

Als nächstes ist für das Überwachungsgerät noch ein Mikrofon geplant, das das Summen der Bienen aufnimmt. Der Imker kann dann von zu Hause aus lauschen. Für Bio-Imker Gernot Gangl eine wichtige Entwicklung: „Ich gehe davon aus, dass wir dann schon im Vorhinein wissen, was sich bei den Völkern als nächstes tun wird. Denn anhand von den Geräuschen, wenn dann Daten vorhanden sind, kann man dann schon eruieren, das Volk ist in Schwarmstimmung und bitte lieber Imker, setz’ dich in Bewegung und mach’ etwas, damit das Volk nicht abschwärmt.“

