Ärger über Verkäufer in Mozartkostümen

Am Stephansplatz, Karlsplatz und anderen touristischen Orten in Wien verkaufen Männer im Mozartkostüm Konzertkarten. Den Bezirken und der Wirtschaftskammer sind sie ein Dorn im Auge - sie wollen die Zahl der Verkäufer eindämmen.

Es gibt einen Wildwuchs, der eingedämmt gehört, sagt Peter Hosek von der Wirtschaftskammer. Er schlägt eine Regulierung wie bei den Straßenmusikern vor - Platzkarten für bestimmte Zeiten und Standorte: „Damit nicht 50 Leute am Stephansplatz stehen, sondern nur 20 oder noch weniger. Es ist jetzt so, dass es nicht zufriedenstellend ist, weil es überhaupt nicht geregelt ist.“

ORF

Platzkarte nur bei entsprechender Qualität

Eine Platzkarte sollte mit einer Qualitätssicherung verknüpft werden, denn manche Ticketverkäufer hätten fragwürdige Methoden, meint Hosek: „Wenn dann auf einmal die Wiener Philharmoniker mit dem Bolschoi-Orchester gemeinsam heute und nur heute irgendwo spielen - bloß um die Karten zu verkaufen. Dann wird der Kunde massiv enttäuscht, weil das Produkt nicht dem entsprechen kann, was der Verkäufer da erzählt hat.“

Auch beim Wien Tourismus gehen deshalb immer wieder Beschwerden ein. Hosek schlägt für den Herbst einen runden Tisch mit Wirtschaftskammer, Stadt und Bezirk vor, um künftige Misstöne zu vermeiden. Aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Renate Brauner (SPÖ) begrüßt man Änderungsvorschläge, jedoch hätte bislang niemand einen solchen eingebracht.

Rom verbot falsche Legionäre

In Rom hat es kürzlich eine Änderung gegeben. Die dort als antike römische Legionäre verkleideten Männer posierten vor Sehenswürdigkeiten in der italienischen Hauptstadt mit Helmen, Plastikschwertern und Schilden. Oft genug hätten sie Touristen Unsummen für Schnappschüsse abgeknöpft und wurden aggressiv, wenn das Trinkgeld ihrer Ansicht nach zu gering ausfällt - mehr dazu in news.ORF.at