Nächstes Einkaufszentrum für Landstraße

Auf der Landstraße eröffnet heute das Büro- und Shoppingzentrum „Post am Rochus“ direkt neben dem Rochusmarkt. 5.500 Quadratmeter bieten Platz für neue Geschäfte und Gastrobetriebe.

20 neue Geschäfte und die Zentrale der Post werden mit der Eröffnung in die Landstraßer Hauptstraße einziehen. Neben der „Galleria“ und „Wien Mitte - The Mall“ ist das nun das bereits dritte Einkaufszentrum in der Geschäftsstraße.

ORF

Post-Mitarbeiter sollen Markt beleben

Die Geschäfte sind laut Aussagen der Post höchst unterschiedlich. Die größte Fläche hat eine Supermarktkette, außerdem gibt es eine Putzerei, einen Friseur oder auch eine Bäckerei. Die Pläne waren im Vorfeld auf Kritik gestoßen. Standler des Rochusmarktes fürchteten die direkte Konkurrenz.

Die Bezirksvorstehung sieht das aber gelassener: Die Landstraße sei ein wachsender Bezirk, dem man mit wachsenden Angeboten begegnen müsse. Die 1.200 Mitarbeiter der Post, die in der neuen Zentrale arbeiten, müssten auch zu Mittag essen. Da es keine Mitarbeiterkantine geben wird, würden diese den Rochusmarkt sicher beleben.

