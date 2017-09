Gleichstellung: Geringerer Gender Pay Gap

Frauenstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) hat den Wiener Gleichstellungsmonitor präsentiert. Der Gender Pay Gap - der Einkommensunterschied bei gleichen Jobs - hat sich verringert, viele Frauen sind aber weiter armutsgefährdet.

Der Gender Pay Gap beträgt bei den unselbstständigen Erwerbstätigen mittlerweile 14 Prozent. Trotzdem verdienen Frauen in Wien immer noch weniger als Männer, arbeiten vermehrt in Niedriglohnberufen und sind dadurch nach wie vor armutsgefährdet, hieß es bei der Präsentation des Gleichstellungsmonitors am Donnerstag.

Die Betreuungsquote von Kindern bis zu zwei Jahre ist demnach von 35 auf 40 Prozent gestiegen. Die Erwerbstätigenquote unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern weniger als im Österreichschnitt und die Teilzeitquote bei Frauen ist in Wien niedriger.

Mehr Frauen in Führungspositionen

Die Zahl der Frauen in Führungspositionen ist gestiegen, etwa in Schulen, in Sportinstitutionen und in den Leitungsfunktionen des Wiener Krankenanstaltenverbundes. Dagegen ist die Zahl der Frauen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben, gesunken.

Laut Frauenstadträtin Sandra Frauenberger gibt es aber weiterhin „viel zu tun“. Sie kündigte am Donnerstag etwa einen Schwerpunkt bei der sozialen Absicherung „speziell für alleinerziehende Frauen“ an, eine weitere Aktion soll sich dem „Körpergefühl von jungen Frauen“ widmen. Damit soll den weit verbreiteten Esstörungen der Kampf angesagt werden, weil junge Frauen oft einem Schlankheitsideal verpflichtet sind, das objektiv kaum zu erreichen ist.

Der Wiener Gleichstellungsmonitor wurde 2013 erstmals erstellt und wird nun alle drei Jahre präsentiert. Beim ersten Ergebnis zeigte sich, dass Frauen in Wien täglich vier Stunden unbezahlt arbeiten und eine halbe Stunde weniger Freizeit als Männer haben - mehr dazu in Wienerinnen arbeiten täglich vier Stunden gratis.

