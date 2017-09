43 Busspuren für Motorradfahrer offen

Die Stadt Wien hat insgesamt 43 Busspuren für Motorradfahrer freigegeben. Von den bestehenden Spuren werden keine weiteren mehr geöffnet. Bei neuen Busspuren würde eine Öffnung gleich mitgeprüft, heißt es aus der MA 46.

Die ersten Busspuren wurden für Motorradfahrer im Jahr 2005 geöffnet - weitere folgten. Das Verlief aber nicht immer problemlos - mehr dazu in Verwirrung um freigegebene Busspuren. „Wir haben jetzt insgesamt 43 Busspuren geöffnet. Geprüft haben wir das ganze letzte Jahr“, sagt Markus Raab, der Leiter der Magistratsabteilung 46, gegenüber Radio Wien. „Wir haben einfach unsere Kriterien gehabt im Hinblick auf Verkehrssicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs. Daher sind auch einige ausgeschieden worden.“

ORF

Online-Liste der Stadt Wien veraltet

Bestehende Busspuren werden laut Raab keine mehr geöffnet, da die Prüfung abgeschlossen ist. „Hingegen bei allen neuen Busspuren prüfen wir jetzt mit, ob wir sie für Motorradfahrer und Radfahrer öffnen können“. Welche Busspuren für Motorradfahrer freigegeben sind, ist auch auf der Website der Stadt aufgelistet - die Liste ist allerdings nicht ergänzt worden. Es finden sich lediglich 35 freigegebene Busspuren darauf.

Elektroautos dürfen die Busspur in Wien nicht nutzen. Der Vorschlag kam ursprünglich von Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) - mehr dazu in Umweltminister will E-Autos auf Busspuren. In Norwegen sind E-Autos schon lange auf den Busspuren unterwegs, in Deutschland darf jede Stadt selbst entscheiden, ob sie das will. In diesen Ländern soll die Vorfahrt für Elektroautos als Anreiz dienen, sich für E-Mobilität zu entscheiden. In Wien bleibt die Busspur aber zu, wie es aus dem Büro der zuständigen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou von den Grünen hieß - mehr dazu in - Busspuren bleiben für E-Autos geschlossen.

