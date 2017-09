BAWAG geht an die Börse

Nun ist offiziell, was schon lange in Medien spekuliert wurde: Die BAWAG geht in Wien an die Börse. Die beiden Großeigentümer Cerberus und Golden Tree wollen ihre Investition zu Geld machen, es werden alte Aktien angeboten.

Potenziellen Investoren verspricht die Bank eine jährliche Dividendenausschüttung von der Hälfte des Nettogewinns, die Bank will bis 2020 eine Milliarde Euro investieren. Ziel ist Wachstum, die BAWAG konzentriert sich dabei auf Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region). In diesen Ländern habe es in den vergangenen zwei Jahren fünf Zukäufe gegeben, zuletzt wurde die Südwestbank mit Sitz in Stuttgart erworben. Derzeit habe die BAWAG über 2,2 Millionen Kunden.

Easybank Plattform in Westeuropa

Die Direktbank-Tochter Easybank soll als Plattform für den Ausbau des Retailgeschäfts in Westeuropa, vor allem in der DACH-Region, dienen. In den kommenden Jahren strebt die BAWAG Group eine Steigerung ihres Ergebnisses vor Steuern um durchschnittlich fünf Prozent an. Ziel sei eine „Cost/Income Ratio“ von unter 40 Prozent.

Die Kernkapitalquote (CET1) soll bei mindestens zwölf Prozent bleiben. Die BAWAG hat eine Bilanzsumme von 40 Milliarden Euro. Insidern zufolge will die viertgrößte Bank Österreichs einen Anteil von 20 bis 30 Prozent auf den Markt werfen. Das Geldhaus, an dem der US-Fonds Cerberus 54 Prozent und Golden Tree Asset Management 40 Prozent hält, könnte dabei mit bis zu fünf Milliarden Euro bewertet werden.

