Pflegeskandal: Pfleger arbeiteten weiter alleine

Neue Aufregung im Pflegeskandal. Jene Pfleger, die in Niederösterreich Patienten gequält haben sollen, hätten auch nach Bekanntwerden der Vorwürfe weiter alleine Nachtdienste gemacht, kritisiert die Patientenanwältin Sigrid Pilz.

„Es hat sich herausgestellt, dass die beiden beschuldigten Pfleger zusammen im Nachtdienst waren und zwar alleine. Sogar nach Kenntnis der Vorwürfe haben sie alleine Nachtdienste gemacht“, erklärt die Patientenanwältin gegenüber „Wien heute“. Sie habe in den letzten Tagen selbst die Einrichtung im 22. Bezirk geprüft, dabei sei sie zu diesen Erkenntnissen gekommen.

„Blankoscheck“ für Pfleger

Pilz kritisiert: „Man hat offenbar nicht gemeint, dass man sich Sorgen machen muss. Man hat offensichtlich den Beteuerungen der Betroffenen geglaubt, dass an den Vorwürfen nichts dran ist.“ Man habe den Pflegern gleich einen „Blankoscheck für Arbeit alleine“ erteilt, so Pilz. Der Träger der Wiener Einrichtung hat in einer Aussendung Stellung bezogen, man habe „die Vorgeschichte nicht gekannt“ - mehr dazu in religion.ORF.at

Die zwei zunächst festgenommenen, am Donnerstag nach der Einvernahme aber wieder enthafteten Verdächtigen sind nun entlassen worden - und zwar von jenem Wiener Heim, in dem sie trotz des laufenden Verfahrens tätig waren. Das berichtete die „Kronen Zeitung“ am Freitagabend.

Der am Donnerstag freigelassene Mann und die ebenfalls enthaftete Frau mussten geloben, bis zum Ende des Verfahrens nicht mehr im Pflegebereich tätig zu sein. Die jetzt erfolgte Entlassung werde man anfechten, sagte Rechtsanwalt Stefan Gloß, der vier von insgesamt fünf Beschuldigten in der Causa vertritt, gegenüber dem Blatt.

Die noch laufende Kontrolle durch den Fonds Soziales Wien (FSW) habe ergeben, „dass zum Zeitpunkt der Einstellung der beiden Pflegepersonen nichts von dem laufenden Verfahren bekannt war.“ Erst im Juli hätten die zuständigen Leitungen zufällig davon erfahren. Das Heim informierte laut FSW nur die Kollegen und vereinbarte mehr Kontrollen - mehr dazu in Pflegeskandal: Heim wusste nichts von Verfahren.

Pilz: Erklärungsbedarf von Hausleitung

Pilz nimmt den FSW in Schutz: „Der FSW prüft sehr genau. Dass Bewohner sich nicht negativ äußern hat damit zu tun, dass sie die ganze Zeit mit dem Pflegepersonal zusammen sind.“ Es gebe auch viele gute Mitarbeiter, meint Pilz. Das sei alleine aber noch nicht Aussage genug: „Man muss genau in die Dokumentationen hineinschauen und die Hausleitung hat Erklärungsbedarf, der mir gegenüber noch nicht eingelöst wurde.“

Christian Pilnacek, der Leiter der Sektion Strafrecht im Justizministerium, hat sich für zumindest vorübergehende Berufsverbote ausgesprochen, wenn in derartig gravierenden Fällen ermittelt wird - ähnlich wie es das etwa bei Ärzten bereits gibt. Pilnacek sieht hier dringenden Handlungsbedarf - mehr dazu in Pflegeskandal: Pilnacek für Gesetzesänderung.

Verdächtige enthaftet

Die beiden am Mittwoch festgenommenen ehemaligen Pflegekräfte des Pflegeheims in Kirchstetten sind am Donnerstag enthaftet worden. Man nahm ihnen das Gelöbnis ab, bis zum Ende des Verfahrens nicht mehr im Pflegebereich tätig zu sein. Das teilte Franz Cutka, Präsident des Landesgerichts St. Pölten, am Donnerstag mit - mehr dazu in Patienten gequält: Verdächtige enthaftet (noe.ORF.at).

Links: