Erster Großeinsatz wegen Verhüllungsverbots

Seit Sonntag ist das „Anti-Gesichtsverhüllungsverbot“ in Kraft und sorgt teilweise für Verwirrung. Jetzt hat es in Wien auch den ersten größeren Polizeieinsatz wegen des neuen Gesetzes gegeben.

Eine verschleierte Frau ist am Mittwochnachmittag laut Polizei schon in der U3-Station Zieglergasse mit der Gruppe in Streit geraten, mit der sie unterwegs war. Sie weigerte sich demnach, den Schleier abzunehmen, was die anderen jedoch forderten. Am Westbahnhof hat sich der Konflikt dann im Bereich der U6-Station weiter zugespitzt, als sich auch rund 20 arabischstämmige Männer in die Diskussion gemischt haben sollen.

Auch nach dem Eintreffen der Polizei weigerte sich die Frau, ihren Schleier abzunehmen. Sie wurde daher angezeigt, auch wegen zweifacher versuchter Körperverletzung – sie soll zwei Personen im Zuge der Diskussion so gestoßen haben, dass sie beinahe die U-Bahn-Stiegen hinuntergestürzt wären.

Laut Gewerkschaft wenige Einsätze

Es war in Wien der erste Großeinsatz zum Verhüllungsverbot, so die Polizei. Wie viele Amtshandlungen es insgesamt schon gegeben hat, will man aber erst Mitte Oktober veröffentlichen. Laut der Wiener Polizeigewerkschaft gibt es bisher nur wenige Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem Verhüllungsverbot. Es seien derzeit offenbar nur wenige Touristinnen aus dem arabischen Raum da, so Gewerkschafter Harald Segall gegenüber wien.ORF.at.

Grundsätzlich sehe die Gewerkschaft das neue Gesetz jedoch weiter kritisch, da es zu sehr schwierigen Einsätzen kommen könnte, wenn sich Frauen weigerten, den Schleier abzunehmen. Dass es derzeit im Detail noch Unklarheiten gibt, welche Verhüllungen verboten sind, sieht Segall weniger kritisch: Das sei bei neuen Gesetzen nicht ungewöhnlich.

Pferdemasken-Musiker ohne Masken

Ganz unverhüllt spielten am Donnerstag die bekannten Wiener Pferdekopf-Musiker, nach einer Polizeikontrolle am Mittwoch, die ein Passant gefilmt hat. Einer der Musiker äußert sich gegenüber „Wien heute“ zu dem Vorfall: Die Polizei habe ihnen gesagt, „die Maske ist verboten. Wenn wir noch einmal [mit Maske] spielen, gibt es eine Strafe."“

Was die Beamten genau gesagt hat, ließ sich nicht restlos klären. Die Polizei glaubt aber an ein Missverständnis: Die Musiker seien nur belehrt worden. Während einer künstlerischen Darbietung sei das Verhüllen nämlich erlaubt, nicht aber davor und danach - mehr dazu in Verwirrung um Pferdemasken-Musiker. Die Musiker wollen aber ihre Pferdekopfmasken wieder aufsetzen und hoffen, dass das auch der Polizei gefällt.