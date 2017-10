Wien unter den besten Drehorten Europas

Als Schauplatz des Blockbusters „Mission: Impossible - Rouge Nation“ ist Wien im Rennen um die „beste europäische Film- und TV-Location des Jahrzehnts“. Generell ist Wien als Drehort gefragter denn je - wie aktuelle Produktionen zeigen.

Die „Association of European Film Commissions“ sucht die „beste europäische Film- und TV-Location des Jahrzehnts“. Unter den Finalisten ist neben Rom, Dubrovnik oder auch Sevilla auch Wien. Per Onlinevoting kann bis 25. Oktober abgestimmt werden.

Rekord mit 550 Filmanfragen

In der Praxis zeigt sich bereits, dass Wien als Drehort immer beliebter wird. Im Vorjahr gab es einen Rekord mit 550 Anfragen für einen Dreh. Um Konkurrenzstädte in Schach zu halten, fordert die Vienna Film Commission jedoch zusätzliches Geld -Gefragter Drehort Wien braucht Geld (wien.ORF.at)

Dreh mit Oscarpreisträger

Heuer wurde etwa am Michalerplatz und bei der Oper der Film „Red Sparrow“ - mit Superstar Jennifer Lawrence - gedreht. Nächstes Jahr soll er in die Kinos kommen. Ebenfalls am Michalerplatz und in der Siebensterngasse entstanden Aufnahmen für „The Spy Who Dumped Me“ - eine Komödie mit Mila Kunis in der Hauptrolle.

Noch geplant für Oktober ist die austro-dänische Koproduktion „A Fortunate Man“ unter der Regie des dänischen Oscarpreisträgers Bille August. Verfilmt wird der Romanzyklus „Lucky Per“ des dänischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers für Literatur Henrik Pontoppidan. Die Mini-Serie zeigt das Leben eines jungen Mannes, der aus seiner streng religiösen Familie ausbricht, um Ingenieur zu werden, und doch von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Drehstart ist im Oktober 2017 in Wien und Niederösterreich.

Bollywood entdeckt Wien

Im Vorjahr waren mehr als hundert internationale Produktionen nach Wien. Dazu gehörten: „Die Hölle - Inferno“ unter der Regie von Stefan Ruzowitzky, der laut seinen Worten von Ottakring über Gürtel bis Donauplatte und Innenstadt viele Wien-Klischees zeigte. Weitere internationale Produktion war die Debütkomödie „Kaviar“ von Elena Tikhonova, für die die Schwedenbrücke gesperrt wurde.

Die englische Produktion „Let me go“ von Polly Steele war der größte internationale Dreh - gedreht an zahlreichen Orten in Wien wie am Wien Kanal, bei der Albertina, der Lange Gasse und am Dr.-Karl-Renner-Ring.

Eine Folge der Bollywood-Serie „The Immigrants“ und eine chinesische TV-Produktion wurden auch in Wien gedreht. Aber auch heimische Filme wie die Migrantigen spielen in Wien. Aber vor allem für ORF-Fernsehproduktionen spielt Wien eine besondere Rolle - darunter fallen Serien wie „Vorstadtweiber“, „Soko Donau“ und „Schnell Ermittelt“.

„Mission: Impossible“ in der Staatsoper

Erfolgreich waren auch die Jahre zuvor, vor allem das Jahr 2004, als „Woman in Gold“ - unter anderem mit Helen Mirren, Daniel Brühl, Ryan Reynolds und Katie Holmes - an Orten wie dem Palais Auersperg, dem Rathaus, der Akademie der bildenden Künste und dem Belvedere gedreht wurden. Und natürlich „Mission: Impossible - Rouge Nation“ mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der 2014 bei der Oper und in der U-Bahn-Station zum Teil bei der Wiener Staatsoper und in der U4-Station Schottentor gedreht wurde - mehr dazu in news.ORF.at.

