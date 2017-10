Fahndung nach bewaffnetem Trafik-Räuber

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Mann, der im September zwei Trafiken in Meidling und Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen haben soll. In beiden Fällen hatte er eine Pistole verwendet und Bargeld erbeutet.

Der maskierte Räuber wurde am 13. September von einer Kamera in dem Geschäft in der Schallergasse in Meidling gefilmt. Einen Tag zuvor soll der gleiche Mann eine Trafik in der Mareschgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen haben.

Polizei bittet um Hinweise

Die Bilder wurden am Sonntag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht. Hinweise zu dem Mannes sowie Angaben über mögliche weitere Opfer nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.