Dachgleiche bei Appartements am Belvedere

Hochhäuser auf Stelzen: Rund 340 Wohnungen und ein Hotel mit 303 Zimmern errichtet der Immobilienentwickler SIGNA im Quartier Belvedere. Am Donnerstag war Dachgleiche für das Projekt von Stararchitekt Renzo Piano.

Herausragendes Merkmal des laut Plan bis Anfang 2019 fertiggestellten Appartements-Projekts sind die „imposanten Ausblicke von der ersten Etage an“, wie es in der Beschreibung des Projekts heißt. Denn die Hochhäuser wurden auf Stelzen gebaut, die erste Etage befindet sich auf neun Metern Höhe, die Penthouse-Appartements mit großer Terrasse liegen im 16. Stock auf knapp 60 Metern. „Wir fangen bei einer Höhe mit den untersten Wohnungen an, bei der viele Häuser aufhören“, schwärmte Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber.

Architekt entwarf auch Centre Pompidou

Stadlhuber betonte zudem die Nähe zum Wiener Stadtzentrum und dessen vielfältigen Angeboten sowie zum Hauptbahnhof und die optimale Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 46 und 280 Quadratmetern, die Preise zwischen 4.000 und 9.000 Euro pro Quadratmeter. Die teuerste Wohnung ist also um rund eineinhalb Mio. Euro zu haben, die billigste um 200.000 Euro.

Das Projekt „Parkappartements am Belvedere“ wurde von dem italienischen Stararchitekten Renzo Piano, der unter anderem das Centre Pompidou in Paris und den Wolkenkratzer „The Shard“ in London entwarf, konzipiert. Die Vermarktung laufe sehr gut, sagte Stadlhuber. Zwei Drittel der Wohnungen seien bereits verkauft. Baubeginn des Projekts war im Februar 2016. Anfang 2019 sollen die Wohnungen übergeben werden können.

Smarte Wohnungen und 303 Hotelzimmer

Mehr als 60 Wohnungstypen ab einer Größe von 46 Quadratmetern werden errichtet. Die größten Wohnungen verfügen über sechs Zimmer. Auch eine Vielzahl an intelligenter Haustechnik kommt zum Einsatz: Integrierte Raumklimatisierung per Fußbodenheizung und Deckenkühlung sowie intelligente Beschattungssysteme sind einige Beispiele. Außerdem ersparen hauseigene Paketfächer den Weg zur Post. Ein „Digital Concierge“ kann als Neben den Appartaments entsteht auch noch ein „Lifestyle-Boutique-Hotel“. Im Hotel Andaz Am Belvedere Vienna sollen 303 Zimmer für Gäste bereitstehen.

SIGNA ist laut eigenen Angaben mit 2,7 Mrd. Euro Investitionsvolumen Wiens größter Immobilienentwickler.

Freifinanzierte Projekte wie die Appartements am Belvedere runden das Angebot am Wiener Wohnungsmarkt ab und tragen zu einer ausgewogenen sozialen Durchmischung bei, sagte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ): „Auch die Entwicklung des Gebiets rund um den Wiener Hauptbahnhof zeichnet ein vielfältiges Wohnungsangebot aus.“ Darüber hinaus wird das gute Zusammenleben durch ein eigenes Stadtteilmanagement unterstützt, das auch die Bewohnerinnen und Bewohner des angrenzenden älteren Stadtviertels miteinbezieht.

