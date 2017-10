Fünfjähriger stirbt nach Fenstersturz

Ein fünfjähriger Bub ist gestern Nachmittag beim Spielen mit seinem Bruder aus dem Fenster eines Wohnhauses am Lerchenfelder Gürtel gestürzt. Der Bub kam ums Leben. Wie es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt.

Nach ersten Angaben der Polizei von heute passierte das Unglück gestern gegen 16.30 Uhr. Der fünfjährige Bub spielte gemeinsam mit einem Siebenjährigen im Stiegenhaus. Dabei stürzte er aus einem Fenster im vierten Stock in einen Innenhof. Harald Sörös von der Wiener Polizei: „Er ist durch ein offenes Gangfenster in den Innenhof gestürzt. Er hat sich dabei Verletzungen zugezogen, an denen er Stunden später im Krankenhaus gestorben ist.“

Der siebenjährige Bruder des Opfers sah dessen Absturz. Er konnte aber bisher noch keine Angaben zu dem Unglück machen. Die Eltern der Buben befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Wohnung.