Mann wollte Frau auf U-Bahn-Gleise drängen

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag in der U-Bahn-Station Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt versucht, eine 56-Jährige auf die Gleise zu drängen. Der Mann konnte festgenommen werden. Die Frau blieb unverletzt.

Der 36-jährige Österreicher hatte um 23.30 Uhr mit der Polin zu streiten begonnen. Er packte die Frau an den Schultern und versuchte, sie in Richtung der U-Bahn Gleise zu drängen. „Aber ein Freund des Mannes ist dann dazwischen gegangen. Der Betrunkene ließ deshalb von der Frau ab“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Allerdings trat der Mann, der noch immer in Rage war, die beiden Reisetaschen der Frau auf die Gleise.

Zeugen riefen die Polizei

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall, betätigten den Zug-Notstopp-Hebel und riefen die Polizei. Diese nahm den Mann an Ort und Stelle fest. Warum er mit der Frau zu streiten begonnen hatte, konnte er bei seiner Vernehmung am Sonntag nicht mehr sagen. Er könne sich aufgrund seiner Trunkenheit an nichts erinnern und ihm tue der Vorfall leid.

Auch der Begleiter des Mannes konnte keine Angaben machen. Er sei zunächst mit seinem Handy beschäftigt gewesen, gab er gegenüber der Polizei an. Bei dem 36-Jährigen waren 1,26 Promille Alkohol im Blut festgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde wegen versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt. Die Frau erlitt einen Schock, aber keine Verletzungen.