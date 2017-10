Gudenus nimmt Nationalratsmandat nicht an

Der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus (FPÖ) wird nicht in den Nationalrat wechseln. Das teilte eine Sprecherin der Wiener FPÖ am Dienstag mit. Gudenus hatte auf der Wiener Landesliste kandidiert.

Es gebe für Gudenus in Wien noch viel zu tun, so die Sprecherin, etwa in den Bereichen Gesundheit, Krankenhaus Nord, Sicherheit und Islamismus. Daher wolle er weiterhin in Wien bleiben und nicht ins Parlament wechseln. Gudenus selbst war am Dienstagnachmittag in einer FPÖ-Vorstandssitzung und daher nicht persönlich erreichbar.

Auch Matiasek bleibt in Wien

Gudenus ist seit 2005 Gemeinderats- und Landtagsabgeordneter in Wien, derzeit Klubobmann Wiener Freiheitlichen und außerdem stellvertretender Bundesparteiobmann. Auf das ihr zustehende Nationalratsmandat verzichten werde auch die Wiener FPÖ-Gemeinderätin Veronika Matiasek, hieß es.

Meinl-Reisinger überlegt noch

Offen ist weiterhin, ob NEOS-Wien-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Wiener Gemeinderat bleibt oder zurück in den Nationalrat wechselt. „Das werde ich in den nächsten Tagen entscheiden“, hatte sie am Sonntag erklärt. Zuvor werde sie darüber in den Gremien und mit ihrer Familie beraten. Meinl-Reisinger kandidierte auf Platz drei für die NEOS.