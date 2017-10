Einbrecher mähte Rasen

Die Polizei hat am Dienstag in der Brigittenau einen Mann nach Einbrüchen in drei Kleingartenhäuser festgenommen. Der 33-Jährige hatte dort sogar den Rasen gemäht, um den Eindruck zu erwecken, er wohne dort.

Der 33-jährige Tatverdächtige hatte die Polizei bereits auf Trab gehalten. Er wurde am Sonntag in der Nähe der Tatorte festgenommen, da er in einem Garten ein Lagerfeuer entfacht hatte. Auch am Montag hielt sich der Mann in einem fremden Grundstück der Kleingartenanlage auf und hatte dort den Rasen gemäht.

Am Dienstag hörten die Bewohner der Anlage, dass eine Scheibe eingeschlagen wurde. Sie alarmierten die Polizei. Der Mann wurde von den Beamten in einem der Kleingartenhäuser festgenommen und in den Arrestbereich der Polizeiinspektion Leopoldsgasse gebracht.

Auf freiem Fuß angezeigt

Laut den Aussagen der Zeugen hätte der 33-Jährige den Anschein erwecken wollen, dass er der neue Besitzer eines Hauses sei. Die Polizisten konnten Diebesgut sicherstellen. Der Mann wurde auf freien Fuß angezeigt. es handelt sich um einen afghanischen Staatsbürger mit aufrechtem Wohnsitz in Österreich.