Kabinendruck-Probleme: AUA-Flieger kehrte um

Eine Austrian-Airlines-Maschine von Wien nach Leipzig ist Mittwochfrüh wegen technischer Probleme kurz nach dem Start umgekehrt. Laut der Fluglinie konnte der Kabinendruck nicht ausreichend aufgebaut werden.

Austrian Airlines Group

AUA-Sprecher Wilhelm Baldia bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Tageszeitung „Österreich“. Die Crew des Propellerflugzeugs vom Typ Bombardier Q400 leitete einen Sinkflug ein und drehte um. Die Maschine landete rund eine halbe Stunde nach dem Start ohne weitere Zwischenfälle wieder am Flughafen Wien in Schwechat.

Maschine bereits wieder im Einsatz

Wegen des raschen Sinkflugs wurden alle 35 Passagiere gefragt, ob sie medizinische Hilfe benötigen, betonte der AUA-Sprecher. Dies sei nicht der Fall gewesen. Der Großteil der Personen wurde auf andere Flüge umgebucht. Für den Zwischenfall war ein defektes Ventil verantwortlich. Nach dem Austausch des Teils war das Flugzeug am Donnerstag bereits wieder unterwegs.

