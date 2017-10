Blümel: Nationalratswahl Indiz für Wien-Wahl

ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel, Vertrauter von Sebastian Kurz, hält sich zu Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ bedeckt. Ob er Minister werde kommentierte er damit, dass er jedenfalls 2020 bei der Landtagswahl in Wien antreten werde.

Blümel wollte im Ö1-Morgenjournal ein Privattreffen, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache laut Medienberichten am Mittwoch gehabt haben, weder bestätigen noch ausschließen. Strache hatte dieses unterdessen bestätigt. Es sei klar, dass es formelle Gespräche gäbe, sagte Blümel, formal erfolgt der Auftrag am Freitag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Blümel wollte sich auf keine Spekulationen einlassen, ob es eine Präferenz für die FPÖ als Koalitionspartner gibt. Auch die Bedingung der FPÖ nach dem Innenminister kommentierte er nicht.

Wiener Wahlergebnis hätte uns niemand zugetraut

Er ließ auch offen, ob er selbst Minister in der nächsten Regierung werde. „Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, dass ich bei der nächsten Wien-Wahl 2020 antreten möchte als Landesparteiobmann der ÖVP Wien. Dafür bin ich gekommen, alles andere stellt sich an Fragen momentan so nicht“, so Blümel. Er betonte noch einmal seine Freude über das Ergebnis in Wien. „Vom historisch schlechtesten Ergebnis bei der Landtagswahl 2015 mit 9,2 Prozent hoff’ ich, dass die letzte Nationalratswahl, so wie sie in Wien ausgegangen ist, ein Indiz dafür ist, wie die nächste Wien-Wahl ausgeht“, meinte Blümel.

Als Chef der Landesparteiobmann der ÖVP Wien freue er sich über das Ergebnis, dass Sebastian Kurz auch in Wien beschert hat, „wir sind in Wien zweitstärkste Kraft, das hätte uns bei weitem lange niemand zugetraut“. Die ÖVP hat über 21 Prozent errungen, „wir haben Mandate in Wahlkreisen, wo es überhaupt nur zwei Mal in der Geschichte der ÖVP Wien Mandate gegeben hat“, freut sich Blümel. "Das heißt, das sind schon schöne Signale und das zeigt auch das Zutrauen in den Städten für Sebastian Kurz und das stärkt in natürlich für allfällige Koalitionsverhandlungen.

