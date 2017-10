Messerstecherei: 16-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einer Messerstecherei vor einem Lokal in Favoriten ist am Freitagabend ein 16-jähriger Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.

Mit Stichverletzungen im Kopf-, Hals- und Oberkörperbereich hat der Streit zwischen fünf Männern in Favoriten geendet. Das 16-jährige Opfer war mit seinem Cousin gerade in einem Lokal, als die beiden mit drei unbekannten Männern in Streit gerieten. Ein Zeuge alamierte die Polizei, sagte Sprecher Harald Sörös.

Mutmaßliche Täter auf der Flucht

„Nach jetzigem Stand dürfte ein Tatverdächtiger den 16-Jährigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.“ Weshalb die fünf Männer in Streit geraten sind ist noch unklar, die mutmaßlichen Täter befinden sich noch auf der Flucht.