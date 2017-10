Messerstiche: 16-Jähriger außer Lebensgefahr

Außer Lebensgefahr befand sich am Sonntag jener 16-jähriger Bursch, der Freitag nach einem Streit in einem Lokal in Favoriten schwere Messerstichverletzungen erlitten hatte. Die Tatverdächtigen sind weiterhin flüchtig.

Das 16-jährige Opfer war laut Wiener Polizei mit seinem 17-jährigen Cousin in einem Lokal gewesen und dort mit drei unbekannten Männern in Streit geraten - mehr dazu in Messerstecherei: 16-Jähriger in Lebensgefahr. Es ging offenbar um die Bezahlung der Zeche.

Vor dem Lokal im Bereich der Favoritenstraße kam es zu einer Rauferei, wobei einer der drei Männer den 16-Jährigen mit einem Messer attackierte und ihm lebensgefährliche Verletzungen im Kopf-, Hals- und Oberkörperbereich zufügte. Die Ermittlungen laufen weiter.