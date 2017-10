Grün-roter Ärger über Umweltministerium

Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou von den Grünen und Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) verurteilen die angekündigte Absiedlung des Umweltbundesamts. Beide sehen darin eine „schwarz-blaue Attacke“ gegen Wien.

Schwarz-Blau setze "das Wien-Bashing aus dem Wahlkampf nahtlos fort, ist sich Sima sicher. Nicht nur sei eine Verlegung des Umweltbundesamts nicht nachvollziehbar, sie sei auch rechtswidrig. Denn das Umweltkontrollgesetz regle eindeutig: „Der Sitz des Umweltbundesamtes ist Wien“. Es könne nicht sein, dass der zuständige Umweltminister Rupprechter hier versuche, das Parlament und den Gesetzgeber zu umgehen.

Als Farce bezeichnete Sima das Argument, mit der Übersiedlung werde der ländliche Raum gestärkt. Klosterneuburg sei kein ländlicher Raum. Abgesehen von der laut Sima 45 Millionen Euro teuren Übersiedlung würden täglich auch mehr als 500 Mitarbeiter ungefragt zum Pendeln gezwungen. Statt Klosterneuburg würde sich stattdessen die mit den Öffis perfekt angebundene Seestadt Aspern als eindeutig besserer Standort anbieten - wenn man schon aus dem innerstädtischen Bereich wegmöchte, so Sima.

Umweltbundesamt/Bernhard Gröger

Vassilakou: „Erster schwarz-blauer Angriff“

Noch gibt es keine neue Regierung in Österreich, ÖVP und FPÖ wollen erst gemeinsam über die Bildung einer türkis-blauen Regierung sprechen. Vassilakou sah aber ihre Befürchtungen bestätigt, dass diese Regierung „Wien finanziell aushungern“ werde. Die Absiedlung des Umweltbundesamts samt 520 Arbeitsplätzen sei ein erster Schritt dazu. Noch dazu koste der Umzug mehrere Millionen Euro Steuergeld. Vassilakou: „Das ist wohl nur der erste Angriff auf einer langen, schwarz-blauen Liste.“

Darüber hinaus sorgt sich Vassilakou um die betroffenen Mitarbeiter: Viele von ihnen müssten nun pendeln, das Öffi-Netz in Niederösterreich sei mit dem in Wien leider nicht zu vergleichen. Vor allem sorgt sich Vassilakou um die betroffenen Familien. Diese müssten künftig „Kindergartenplatz oder Schule in Wien und Arbeitsplatz in Niederösterreich jonglieren“.

Nicht der einzige Dezentralisierungs-Schwerpunkt

Umweltminister Andrä Rupprechter hatte die Absiedlung des derzeit auf vier Standorte in Wien verteilten Ministeriums am Dienstag angekündigt - mehr dazu in Umweltbundesamt kommt nach Klosterneuburg (noe.ORF.at). Laut Rupprechter kann man damit rechnen, dass die neue Regierung weiterhin einen Dezentralisierungs-Schwerpunkt setzen werde.

