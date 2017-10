DNA-Anhänger zum Totengedenken

Immer ungewöhnlicher und immer breiter aufgefächert werden die Möglichkeiten, sich eines verstorbenen Familienmitglieds zu erinnern. Nun bietet die Bestattung Wien Anhänger mit der DNA des Verstorbenen an.

In der DNA ist die gesamte Erbgutinformation eines Lebewesens enthalten, sozusagen der Bauplan des Lebens. Das von der Bestattung Wien angebotene Schmuckstück enthält die extrahierte und gereinigte DNA des Toten in einer Flüssigkeit. Die kleine Phiole besteht aus mundgeblasenem Kristallglas, die Flüssigkeit ist je nach Wunsch transparent oder blau eingefärbt. Die Kette kann in Weißgold, Anthrazit oder Gold bestellt werden und kostet ab 340 Euro.

ORF

Den Wienern sei es zwar nach wie vor wichtig, „ein schönes Begräbnis“ zu haben, immer mehr Menschen hätten aber zudem den Wunsch, als Gedenken an die Verstorbenen etwas bei sich zu tragen, sagte Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien. Um diesem Bedürfnis zu entsprechen, bietet die Bestattung auch an, den Fingerabdruck eines Verstorbenen auf ein Amulett zu pressen - und das schon seit Jahren. Die DNA kann aber auch ausgedruckt als Bild an die Wand gehängt werden.

Erinnerung mit Nebeneffekten

„So kann man den Liebsten oder die Liebste bei sich tragen“, sagte Susanne Haas, Geschäftsführerin der Confidence DNA-Analysen GmbH. Im Vordergrund stehe das persönliche Andenken. Natürlich eigne sich die DNA-Probe, für die ein Stück eines Fingernagels des Verstorbenen verwendet wird, aber etwa auch für Vaterschaftstests, so Haas.

In diesen Bereich fällt auch ein Angebot der Schweizer Firma „Immer & Ewig AG“. In Zusammenarbeit mit einem kanadischen Genlabor wird das Erbgut in einer dreifach versiegelten Kapsel mit Stahlhülle gesichert. Die DNA kann so langfristig gelagert werden und erlaubt damit, auch weit in der Zukunft liegende Analysen durchzuführen. „Es ist kaum vorstellbar, wofür DNA in 30, 40, 50 Jahren verwendet werden kann“, meinte Sild.

ORF

Die Kapsel ist das teuerste Produkt, für sie müssen 799 Euro hingelegt werden. Dafür wird aus Datenschutzgründen im Gegensatz zu vielen anderen Firmen keine Kopie der DNA angefertigt, wie das Unternehmen versicherte.

