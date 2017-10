Feiern zum Nationalfeiertag laufen

Mit der traditionellen Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor haben die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in Wien begonnen. Auf dem Programm steht unter anderem noch die feierliche Angelobung von rund 1.300 Rekruten.

Österreich feiert am Donnerstag die „immerwährende Neutralität“, die der Nationalrat am 26. Oktober 1955 beschlossen hat. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen mit dem Abschreiten der Ehrenkompanie der Garde durch Bundespräsident Van der Bellen, Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Generalstabschef Othmar Commenda. Danach legten sie am Äußeren Burgtor Kränze beim Denkmal für die Freiheits- und Widerstandkämpfer sowie bei der Gedenktafel für verunglückte und gefallene Soldaten nieder.

Auf Bundespräsident folgte die Regierung

Das Prozedere wiederholte sich wenig später mit der Bundesregierung mit Kanzler Christian Kern (SPÖ), Verteidigungsminister Doskozil und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) an vorderster Front.

Nächster Programmpunkt ist am Vormittag die feierliche Angelobung von rund 1.300 Rekruten. Dabei werden unter anderem Bundespräsident Van der Bellen als Oberbefehlshaber des Heeres und Kanzler Kern Reden halten. In der Wiener Innenstadt findet den ganzen Tag über eine Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres statt. Verschiedene Blaulicht-Organisationen präsentieren sich am Rathausplatz. Die Wiener Museen bieten freien Eintritt - mehr dazu in Bundesheer-Leistungsschau in der Innenstadt.

