Zahl der Supermärkte in Wien steigt

In Wien gibt es immer mehr Supermärkte. Trotz - im Europavergleich - sehr hoher Dichte sollen in der Stadt noch weitere dazukommen. Denn noch immer gehen viele direkt in die Filiale, als Online einzukaufen.

Egal ob Hofer, Lidl, Rewe oder Spar - alle Branchengrößen kündigen für die nächsten Monate weitere Filialen in der Stadt an. Wien ist ein sehr umkämpfter Markt, der etwa 4,5 Milliarden Euro schwer ist. Er soll bis zum Jahr 2025 sogar auf auf 6,7 Milliarden Euro ansteigen, sagt sagt Hania Bomba vom Beratungsunternehmen Regioplan.

APA/dpa/David Ebener

„Vor allem weil wir einen Zuzug haben und ein Wachstum von Wien, die Stadt wächst, das ist das Thema der Urbanisierung“, erklärt Bomba den prognostizierten Anstieg. Die neuen Supermärkte siedeln sich vor allem in Stadtentwicklungsgebieten wie der Seestadt Aspern, im Sonnwenndviertel oder beim Nordbahnhof an.

„Man fällt quasi schon in einen Lebensmittelmarkt“

Die Handelsriesen bauen zudem den Onlinehandel der Supermärkte aus. Für Wien wird der Marktanteil vor allem bei Lebensmitteln „wegen der bestehenden Dichte“ an Supermärkten überschaubar sein, sagt Bomba. Nachsatz: „Man geht aus der Tür und fällt quasi schon in einen Lebensmittelmarkt“. Wenn werden eher schwerere Produkte wie Mineralwasser oder Waschmittel bestellt, so Bomba.

