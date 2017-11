Halloween-Feier sorgte für Polizeieinsatz

Der enorme Zulauf zu einer Halloween-Party in einem Lokal beim Petersplatz in der Wiener City hat am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Verletzt wurde bei dem „bedrohlichen Gedränge“ laut Polizei niemand.

Um 22.30 Uhr wurde die Exekutive verständigt, da mehr als hundert Personen vor dem Lokal ausharrten. Beim Eintreffen der Beamte waren es bereits bis zu 300. „Es drohte kurz, zu kippen“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Polizei übernahm Einlass

Da die Security-Mitarbeiter der Lage nicht Herr wurden und die feierwütigen Gäste bereits die angrenzende Fahrbahn belagerten, übernahm die Polizei den Einlass. Doch erst nach 2.00 Uhr als der Abstrom der Besucher einsetzte, beruhigte sich die Lage wieder. Verletzt wurde bei dem „bedrohlichen Gedränge“ niemand, der Veranstalter wurde aber mehrfach nach dem Veranstaltungsgesetz angezeigt.

Bis auf diesen Zwischenfall verlief die Halloween-Nacht in Wien offenbar ruhig. Auch Einsätze aufgrund des Verhüllungsverbotes gab es keine. Die Polizei hatte im Vorfeld aber auch angekündigt, dass Halloween-Clowns nichts zu befürchten hätten - mehr dazu in Verhüllungsverbot: Halloween-Kostüme erlaubt.