Wirtschaftskammer bedauert Kaske-Rückzug

Mit Ende April 2018 wird sich Rudolf Kaske als Arbeiterkammer-Präsident zurückziehen. Die Wiener Wirtschaftskammer bedauert den Verlust eines „verlässlichen Partners in Standortfragen“.

„Als Wiener Wirtschaftskammer bedanken wir uns bei Rudi Kaske als verlässlichen Partner in wesentlichen Standortfragen, die wir gemeinsam anstoßen konnten. Menschlich bedanke ich mich bei einem guten Freund für die ausgezeichnete, sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit“, so Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, in einer Aussendung.

Ruck hatte mit Kaske etwa in der Frage des Lobautunnels Einigkeit gezeigt. Im März betonten beide die Wichtigkeit eines raschen Baubeginns. 25.000 Jobs würde der Bau des Lobautunnels schaffen und er sei vor allem für den Arbeitsplatz Donaustadt wichtig, hieß es - mehr dazu in Sozialpartner: Rascher Bau von Lobautunnel.

ORF

NEOS: Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker sieht für den Nachfolger Kaskes "die große Herausforderung, den Koloss Arbeiterkammer ins 21. Jahrhundert zu bringen und zu einer modernen Arbeitnehmervertretung umzugestalten.“ Als ersten Schritt fordert Loacker die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft.

APA/Jäger

Rudolf Kaske wurde im März 2013 als Nachfolger von Herbert Tumpel sowohl Vorsitzender der Wiener Arbeiterkammer als auch Präsident der Österreichischer Arbeiterkammer - mehr dazu in Kaske löste AK-Chef Tumpel ab.

Der gebürtige Wiener hatte nach einer Kochlehre im Hotel Intercontinental in der Arbeitnehmer-Vertretung als Jugendvertrauensrat erste gewerkschaftliche Schritte gesetzt. In der damaligen Tourismusgewerkschaft (HGPD) schwang sich Kaske recht jung zum Zentralsekretär auf und war führend in die Kollektivvertragsverhandlungen eingebunden.

APA/Barbara Gindl

1995 wurde er Chef der HGPD und blieb das auch bis zu deren Auflösung im Rahmen der „vida“-Gründung 2006. Bis dahin brachte er es vor allem als scharfer Kritiker der Regierung Schüssel im Jahr 2000 zu hohem Bekanntsheitgrad.

