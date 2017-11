Proteste im Umweltbundesamt

Im Umweltbundesamt in Wien findet heute Vormittag eine Betriebsversammlung statt. Es geht um die Absiedelung der ausgegliederten Dienststelle des Umweltministerium von Wien nach Klosterneuburg.

Belegschaftsvertreter gaben sich im Vorfeld kämpferisch, doch scheint politisch der Umzug bereits fix beschlossen. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) will von seinem Plan nicht mehr abrücken. Gegebenfalls könnte er auf einen Trick zurückgreifen, um das Umweltkontrollgesetz, das als Standort Wien festlegt, zu umgehen.

Rupprechter: „Zug ist abgefahren“

An diesen Paragraf 5 des Gesetzes klammert sich derzeit die Personalvertretung, die den überfallsartig bekanntgegebenen Umzug nach Klosterneuburg unmittelbar hinter der Wiener Stadtgrenze verhindern möchte. Für die Änderung dieses Paragrafen braucht Rupprecher die Zustimmung der FPÖ.

Die ist aber fraglich, denn FPÖ-Vizeobmann Norbert Hofer hat das Projekt als sinnlos angeprangert: „Abgesehen davon, dass Klosterneuburg kein strukturschwaches, ländliches Gebiet ist, entsteht kein neuer Arbeitsplatz, wenn lediglich die bestehende Belegschaft zu Pendlern gemacht wird“, wird Hofer im „Kurier“ zitiert.

Rupprechter sieht aber den Umzug des Umweltbundesamtes in Stein gemeißelt: „Der Zug ist in dieser Frage abgefahren. Das ist für mich fix“, sagte er im ORF-Magazin „Report“. Er brauche auch die FPÖ nicht, meint Rupprechter weiter: „Wir brauchen dafür keine gesetzliche Änderung, weil das in meinem Ressortbereich so entschieden werden kann“.

Schlankes Headquarter könnte in Wien bleiben

Der Trick: Es könnte ein schlankes „Headquarter“ in Wien bleiben und die Mehrheit der rund 500 Beschäftigten nach Niederösterreich übersiedeln. Damit würde der Handelsregistereintrag und der Gerichtsstand in Wien verbleiben. Die Masse der 500 Beschäftigten würde nach Klosterneuburg pendeln. „Ja, das sehe man als eine Möglichkeit“, hieß es im Büro Rupprechter auf Anfrage des Ö1-Morgenjournals.

Betriebsrat: Härtere Maßnahmen möglich

Betriebsratschefin Monika Brom hofft auf die Unterstützung der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, die ihr der Vorsitzende Norbert Schnedl zugesichert hat. Brom schließt nicht aus, dass heute folgenschwere Beschlüsse in der Betriebsversammlung gefällt werden: „Ich will das Wort Kampfmaßnahmen nicht in den Mund nehmen. Aber es kann schon sein, dass wir den konkreten Auftrag bekommen von der Belegschaft, härtere Maßnahmen zu ergreifen“.

Zudem appelliert sie nochmals an die Stadt Wien, über ein neues Grundstücksangebot nachzudenken, denn, so Brom gegenüber Ö1: „Die Seestadt Aspern ist halt auch kein wirklich zentraler Standort. Also, wir würden uns sehr freuen über ein Angebot der Stadt Wien, einen zentralen Standort betreffend.“

