Grüne: Zwist um Rücktrittsdebatte

Bei den Wiener Grünen herrscht Unruhe: Das gipfelt derzeit in einer Rücktrittsforderung an die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Es sei die falsche Zeit für eine solche Debatte, meint Noch-Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger.

Dass es Änderungen geben müsse, sei gar nicht die Frage, so Blimlinger: „Man wird sich neu aufstellen müssen und man wird darüber reden müssen, wer an der Spitze steht. Aber damit zu beginnen und Unruhe hineinzubringen in einen Prozess, der gerade erst begonnen hat, halte ich wirklich für unverantwortlich und für groben Unfug.“

Damit stellt er sich klar gegen jene, die jetzt den Rücktritt Vassilakous fordern. Ausgegangen ist die Forderung von Alexander Hirschenhauser, grüner Klubchef in der Inneren Stadt. Er stand im parteiinternen Streit über das Heumarkt-Projekt an der Spitze der Gegner. In einem Antrag bei der Landesversammlung in zwei Wochen soll Vizebürgermeisterin Vassilakou dazu gebracht werden, das Amt vorzeitig zu übergeben - mehr dazu in Rufe nach Rücktritt Vassilakous.

Das sei eine sehr kleine Minderheit, meinte Blimlinger, die jetzt unverantwortlich vorgehe. Man sollte sich ein paar Monate Zeit nehmen, bis zum nächsten Sommer, um sich neu aufzustellen: „Am Ende kann man auch darüber reden, ob es - und wenn ja, welche Positionen besetzt werden oder verbleiben.“ Über Personal rede man erst am Schluss, wichtiger seien die Inhalte, sagte der scheidende Bezirksvorsteher.

Dass die Wiener SPÖ Ende Jänner über die Nachfolge von Michael Häupl entscheide, sollte auf die Debatte bei den Grünen keinen Einfluss haben, so Blimlinger.

