Einbruch in Bank im Looshaus

In den Tresorbereich der Raiffeisenbank im Looshaus in der Wiener City ist am Donnerstag eingebrochen worden. Eine Schadenhöhe stand vorerst nicht fest. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Polizeisprecher Patrick Maierhofer bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Österreich“. Es wurden zehn Schließfächer aufgebrochen. Wie die Täter trotz höchster Sicherheitsvorkehrungen in den Tresorbereich der Bank am Michaelerplatz gelangen konnten, ist noch unklar.

Uhrzeit und Täteranzahl unklar

Die Polizei wurde informiert, bestätigte die Sprecherin der Raiffeisen-Holding, Michaela Stefan: „Es gab einen Einbruch am Donnerstag. Die ­Polizei ist informiert und hat sofort Ermittlungen aufgenommen.“ Zu dem Einbruch soll es am Donnerstagabend gekommen sein, Maierhofer kann das jedoch nicht bestätigen: „Wir wissen derzeit noch nicht, zu welcher Uhrzeit oder zu welcher Tageszeit sich das Ganze ereignet hat. Wir müssen dann schauen, wie der oder die mutmaßlichen Täter in die Bank gekommen sind.“

Einbrüche in Banken kommen vergleichsweise selten vor. Eine genaue Zahl gibt es nicht, jedoch ist die Zahl der Einbrüche geringer als die der Überfälle, bestätigt Maierhofer. Und Überfälle gab es laut Kriminalstatistik im Vorjahr 13.

