Einbruch in Bank: Kein Hinweis auf Täter

Nach dem Einbruch in den Tresorbereich der Raiffeisenbank im Looshaus in der Wiener City hat die Polizei bisher „keinen Hinweis auf eine mögliche Täterschaft“. Auch eine Schadenssumme konnte noch nicht eruiert werden.

„Das ist alles Inhalt der Ermittlungen“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag. Fest steht bisher lediglich, dass zehn Schließfächer im Tresorbereich aufgebrochen wurden. Hier sind die Inhaber zwar bekannt, aber es fehlt noch eine detaillierte Aufstellung über die jeweiligen Inhalte.

Ein oder mehrere Täter

Aufgrund der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei aber keine näheren Auskünfte geben. Der Einbruch in die Bank fand am Donnerstagabend statt. Ein oder mehrere Täter verschafften sich Zutritt zu dem gesicherten Tresorraum - mehr dazu in Einbruch in Bank im Looshaus.

Einbrüche in Banken kommen vergleichsweise selten vor. Eine genaue Zahl gibt es nicht, jedoch ist die Zahl der Einbrüche geringer als die der Überfälle, bestätigt Maierhofer. Überfälle auf Banken gab es laut Kriminalstatistik im Vorjahr 13.