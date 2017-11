Bande schmuggelte Drogen mit Millionenwert

Die Wiener Polizei hat eine Bande ausgehoben, die mindestens 58 Kilogramm Kokain und Heroin nach Österreich geschmuggelt haben soll. Der Straßenverkaufswert wurde auf rund 30 Millionen Euro taxiert.

Der Schmuggelring brachte laut Polizei seit Ende 2015 Kokain und Heroin nach Österreich. Die Fahnder der Außenstelle West des Landeskriminalamtes stellten 20 Kilogramm Drogen sicher, davon 17 Kilogramm Kokain. Insgesamt wurden 25 mutmaßliche Suchtgifthändler festgenommen, darunter der mutmaßliche Organisator, ein 45-jähriger Nigerianer. Dieser wurde in Holland ausgeforscht und nach Österreich ausgeliefert.

Bodypacker brachten Drogen nach Österreich

Auch 20 mutmaßliche Kuriere und vier Großverteiler sind in U-Haft. Die meisten sind nicht geständig. Das Suchtgift wurde großteils von sogenannten Bodypackern in ihren Körpern von den Niederlanden über Umwege nach Österreich transportiert, erläuterte Georg Rabensteiner, Leiter der Außenstelle West, am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Der Drogenring war im Vorjahr bereits einmal zerschlagen worden, formierte sich danach laut Polizei jedoch wieder neu. Nur durch die Sicherstellung der 20 Kilogramm Drogen wurde der Verkauf von laut Polizei hochgerechnet 1,7 Millionen Suchtgiftkugeln verhindert. Diese waren vor allem für den Straßenverkauf in Wien vorgesehen, aber auch für die umliegenden Bundesländer.