Schieder kandidiert für Häupl-Nachfolge

Andreas Schieder kandidiert beim Landesparteitag Ende Jänner als Nachfolger von Michael Häupl als SPÖ-Wien-Chef. Bisher hatte sich nur Wohnbaustadtrat Michael Ludwig als Nachfolgekandidat ins Spiel gebracht.

Die Anzeichen aus der Wiener SPÖ für eine Schieder-Kandidatur verdichteten sich zuletzt stark. Die Kandidatur dürfte auch bei der SPÖ-Klausur diese Woche besprochen worden sein. SPÖ-Bundesparteiobmann Christian Kern hatte immerhin informelle Gespräche bestätigt. Kern rechnete bereits in einem kürzlich stattgefundenen Interview mit einem Gegenkandidaten zu Ludwig - mehr dazu in Kern zu Häupl-Nachfolge: Genug Interessenten.

Einige Bezirke bereits für Ludwig deklariert

Leicht hat es ein Kandidat neben Ludwig jedenfalls nicht - einige Bezirke haben bereits ihre Unterstützung für den Wohnbaustadtrat deklariert. Auch Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske und die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures haben sich hinter Ludwig gestellt - mehr dazu in Bures für „Bürgermeister Ludwig“ und in Kaske: Ludwig passt als Bürgermeister zur Stadt.

Abgestimmt wird über die Nachfolge von Häupl bei einem Landesparteitag am 27. Jänner. Der Wiener Bürgermeister wird dabei zunächst sein Amt als Parteivorsitzender übergeben. Mit dem Nachfolger vereinbare er „im ersten Halbjahr 2018 die Übergabe als Bürgermeister“, kündigte Häupl an - mehr dazu in Häupl übergibt Parteivorsitz am 27. Jänner.

