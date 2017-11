FPÖ mit Gudenus für Schieder „kein Partner“

Kein Freund von Rot-Blau ist Andreas Schieder, der sich um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl bewirbt: Die Wiener FPÖ mit „Herrn Gudenus“ an der Spitze ist für ihn „kein glaubwürdiger Partner“, so Schieder in der ZIB2.

„Diese Politik hat mit sozialdemokratischer Politik keine Schnittmenge“, argumentierte Schieder in der ZIB2 am Donnerstag. Die FPÖ tue immer so, als wäre sie für den kleinen Mann da, verrate „diese Leute“ aber am Ende, wenn es zu einer Abstimmung kommt.

Schieder gegen Rot-Blau in Wien Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Landesebene kann sich Andreas Schieder nicht vorstellen.

Der derzeit geschäftsführende SPÖ-Klubchef machte klar, dass er als Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister einen Gegenpol zur schwarz-blauen Bundesregierung - und deren „Wien-Bashing“ - bilden wolle. Und er hat das „Projekt, die Partei zusammenzuführen“ und aus den verschiedenen und Meinungen und Ansichten „etwas zu formen, was uns wieder nach vorne bringt“. Allerdings seien die Unterschiede in der Wiener SPÖ „nicht so groß wie oft dargestellt“.

Will Koalition mit Grünen weiterführen

Keinen Grund gäbe es für Schieder im Fall seiner Wahl, die rot-grüne Koalition in Wien jetzt aufzukündigen - aber doch „die Notwendigkeit, sozialdemokratische Punkte klar zu formulieren“, etwa in der Verkehrspolitik.

Schieder teilte am Mittwoch mit, dass er - neben Wohnbaustadtrat Michael Ludwig - beim Sonderparteitag am 27. Jänner als SPÖ-Chef kandidieren wird - mehr dazu in Schieder: „Sehr viel Zuspruch“. Ob seine Kandidatur gegen Ludwig Häupls Wunsch ist, müsse man diesen selbst fragen - jedenfalls habe er zum Wiener Bürgermeister „in den letzten Jahren immer ein enges und gutes Verhältnis“ gehabt.

981 Delegierte entscheiden

Das Match um die Nachfolge wird am 27. Jänner entschieden. 981 Delegierte sind bei dem Sonderlandesparteitag stimmberechtigt. Große Relevanz kommt dabei den Bezirksorganisationen zu - mehr dazu inHäupl-Nachfolge: 981 Delegierte entscheiden.

Der Politologe Peter Filzmaier hält Schieder u für einen „klassischen Kompromisskandidaten“. Der linke Parteiflügel wolle so Ludwig als Chef verhindern. Mit weiteren Kandidaten oder Kandidatinnen rechnet Filzmaier nicht - wenn doch, wäre das für die Partei ein Problem, dann drohe eine „Zersplitterung“ - mehr dazu in Schieder als „Kompromisskandidat“.

