Siemens streicht in Wien 200 Jobs

Der große Stellenabbau bei Siemens trifft auch die Mitarbeiter am Standort Wien: „200 Stellen sollen bis 2020 und darüber hinaus gestrichen werden“, sagte Siemens-Sprecher Michael Braun am Freitag zur APA.

Mit dem Betriebsrat führe man bereits Gespräche und habe „einen guten Draht“, sagte der Sprecher. Siemens wolle versuchen, betroffene Arbeitnehmer in andere Bereiche zu übernehmen. Am Vormittag gab es eine Mitarbeiterversammlung in der Österreich-Zentrale in Floridsdorf. Die Beschäftigten der betroffenen Sparten und der Betriebsrat wurden dort vom Management über die Maßnahmen informiert. Vor der Sitzung wollte sich weder der Vorstand noch der Betriebsrat äußern, Journalisten wurden nicht einmal in die Nähe der Versammlung gelassen.

Stellungnahme nach Versammlung erwartet

Bis in die Nacht hinein soll es eine Krisensitzung des österreichischen Siemens-Managements gegeben haben. Dass der Stellenabbau auch den Wiener Standort betreffen wird, wurde am Donnerstag bei einer Telefonkonferenz des deutschen Elektrokonzerns klar. In Wien sowie an den deutschen Standorten Offenbach und Erlangen gebe es die gleichen Kompetenzen bzw. Beschäftigten, die das Gleiche machten, hieß es. Hier wolle der Konzern die Kapazitäten „bündeln“. Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten liege derzeit in Erlangen.

Rund 6.000 Mitarbeiter in Wien

Siemens beschäftigt in Wien rund 6.000 Mitarbeiter, insgesamt sind es in Österreich über 10.000. Weltweit sollen 6.900 Arbeitsplätze gestrichen werden - etwa die Hälfte davon in Deutschland. Zwei Werke in Deutschland werden geschlossen. Außerhalb Deutschlands sollen in Europa insgesamt gut 1.100 Stellen wegfallen - mehr dazu in news.ORF.at.

Grund ist die anhaltende Auftragsflaute in den Kraftwerks- und Antriebssparten: Wegen des Trends zu erneuerbaren Energien sind Kraftwerke, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, nicht mehr gefragt. „Darauf muss Siemens reagieren“, so Braun. Zahlreiche Ingenieurstandorte sollen deshalb zusammengelegt werden.

Rund 1.300 Mitarbeiter protestieren in Berlin

Vor der Berliner Siemens-Zentrale protestierten am Freitag Mitarbeiter des deutschen Elektrokonzerns gegen den geplanten Stellenabbau. Nach Angaben der IG Metall versammelten sich 1.300 Beschäftigte auf dem Betriebsgelände, um gegen die Einschnitte zu demonstrieren. Die Gewerkschaft hatte zu der Kundgebung aufgerufen, nachdem Siemens am Donnerstag die Pläne öffentlich gemacht hatte.

