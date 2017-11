Alfons Haider: Keine Krise zum 60er

Am 24. November feiert Alfons Haider seinen 60. Geburtstag. Eine Krise bedeutet das für ihn nicht, wie er im „Wien heute“-Interview betont hat. Neben seiner Rolle als Moderator überlegt er auch ein Comeback als TV-Schauspieler.

„Ich nehme das Alter nicht zur Kenntnis. Beim 30er haben alle gesagt, jetzt ist es aus. Beim 40er haben meine besten Freunde gesagt, jetzt kannst Du es vergessen. Beim 50er war ich schon wirklich nervös, wo ist die Krise. Jetzt hab ich den 60er und es ist noch immer keine Krise da. Es wird schöner, aber die Wehwehchen werden größer“, so Alfons Haider im „Wien heute“-Interview mit Ulrike Dobes.

Das „Wien heute“-Interview mit Alfons Haider vom 18.11.2017 finden Sie online unter tvthek.ORF.at.

Die Moderation der Opernball-Übertragung würde Haider gerne machen, „bis ich 70 bin“: „Optisch würde es gehen und unsere Gäste werden auch immer älter. Bei mir ist alles echt, ich habe zwei Plomben und einen falschen Zahn aber sonst ist alles wirklich.“ Noch wichtiger ist ihm aber, „dass ich mit meiner Mutter noch ein paar schöne Jahre habe“.

ORF

Comeback als Fernseh-Schauspieler

Zudem möchte Haider „vielleicht ein Comeback als Fernseh-Schauspieler“: „Ich komme ja aus dem Fernsehspiel. Es wird jetzt schon leichter, aber es war eine Zeitlang so: Ein Hochglanzgesicht darf in Österreich nicht in einem Tatort mitspielen, oder er spielt sich selbst - und das mag ich gar nicht.“ Wenn er als „Mr. Opernball“ bezeichnet wird, ist das aber für ihn eine „Auszeichnung“: „Der ORF ist meine Heimat, ohne ORF wäre ich nie so populär geworden.“

Auch seine Aufgaben als Moderator und im Theater sind für Haider nach wie vor spannend: „Es gibt nichts Schöneres, als dass man Zuschauer zu Hause überraschen kann oder dass man sie vielleicht schockiert. Im Theater spürt man, wenn Menschen mitgehen und Dir etwas glauben. Das ist etwas, das ich mein Leben lang haben werde und ich glaube auch, dass ich in meinem Beruf sterben werde. Ich glaube nicht, dass ich in Pension gehe.“

Haider trägt den Ehering seines Vaters, von seinem Partner will er erst einen Ehering erst, „wenn die gleichgeschlechtliche Ehe exakt die gleichen Rechte hätte wie die andere. Ich war immer der Meinung, ich brauche keinen Vertrag, um zu wissen, dass ich jemanden liebe und ich mit jemanden lebe. Das Schlimme ist, dass es schlimmer und reaktionärer wird. Ich erlebe mindestens zwei Mal im Monat auf der Straße Böses“.

zurück von weiter

Schauspieler, Moderator, Tänzer

Alfons Haider wurde am 24. November 1957 in Wien geboren. Nach einer Schauspielausbildung spielte er unter anderem am Theater der Jugend, am Theater in der Josefstadt, am Raimund Theater und am Volkstheater. Bis 2012 war er den Stockerauer Festspielen verbunden, dort inszenierte er einige Musicals.

Im Fernsehen war er in Serien wie „Ringstraßenpalais“, „Die liebe Familie“, „Tatort“ oder „Schloss am Wörthersee“ war er in Gastrollen zu sehen, später folgten „Kaisermühlen Blues“ und „Tohuwabohu“. Im Kino war er etwa „Ein fast perfekter Seitensprung“ (1995), „Der See“ (1997), „Kubanisch Rauchen“ (1998) oder „Dinner for two“ (2003) dabei.

Die Moderatoren-Karriere von Alfons Haider startete mit dem „Wurlitzer“, später kamen unter anderem die Opernball-Übertragung und „Dancing Stars“ dazu. 2011 fegte er selbst als Promi-Tänzer über das Parkett und zwar gemeinsam mit dem Profi-Tänzer Vadim Garbuzov, mit dem er das erste gleichgeschlechtliche Tanzpaar der Sendung bildete.

Links: