Schönbrunn: Kindererlebnisgarten muss weichen

Der Kindererlebnisgarten City Farm steht in Schönbrunn vor dem Aus. Er muss der Gartenbauschule Schönbrunn weichen, der das Areal gehört. Jetzt will die City Farm in den Augarten übersiedeln, allerdings fehlt das Geld.

5.000 Kinder lernen in dem Erlebnisgarten derzeit jährlich den Umgang mit Pflanzen und der Natur, vom Aussäen bis zum Ernten von beispielsweise Zucchini und Salat. Mit Herbst 2018 wurde der City Farm jedoch der Vertrag für den Standort in Schönbrunn gekündigt, da die Gartenbauschule das Areal selbst benötigt.

Der Erlebnisgarten will nun auf ein rund 4.000 Quadratmeter großes Areal im Wiener Augarten übersiedeln: „Der Augarten ist ein wunderschöner Platz im Zentrum von Wien, und genau dort gehört dieser Gedanke verwurzelt - wie entstehen Lebensmittel, wie ist die Reise vom Samen bis zur fertigen Köstlichkeit auf dem Teller“, beschreibt City-Farm-Gründer Wolfgang Palme seine Vision im Interview mit „Wien heute“.

Halbe Million Euro für Sanierung benötigt

Allerdings bräuchte Palmes Verein dafür rund eine halbe Million Euro, um die desolaten Gebäude der Bundesgärten auf dem Augarten-Areal zu sanieren. Alleine könne die City Farm den Betrag nicht stemmen, so Palme. Auch öffentliche Subventionen gebe es keine. Man hofft nun, die Summe durch Spenden aufzubringen: „Wir bitten einfach, auf den Schultern der Zivilgesellschaft da hineingetragen zu werden, weil wir das aus eigener Kraft natürlich niemals schaffen würden“, appellierte Palme.

